نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب عاصفة "إيشا".. إلغاء عشرات الرحلات الجوية غدًا بمطار سخيبول في أمستردام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألغى مطار سخيبول في العاصمة الهولندية عشرات الرحلات الجوية المقررة غدًا الاثنين وذلك كإجراء وقائي بسبب توقعات بهبوب رياح قوية مع وصول العاصفة "إيشا" إلى البلاد.

وأكدت الخطوط الجوية الملكية الهولندية (كيه.إل.إم)، المستخدم الرئيسي للمطار في بيان اليوم إلغاء 130 رحلة وصول ومغادرة ليوم الاثنين من بينها 65 رحلة أوروبية، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء الهولندية