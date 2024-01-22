نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدان فروسية الأحساء يقيم حفل سباقه الـ 13 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقام ميدان فروسية الأحساء، حفل سباقه الـ 13 لموسم 1445هـ، بدعم من نادي سباقات الخيل ورعاية هيئة تطوير الأحساء، وذلك على مضمار الميدان بالمحافظة.

وتكوّن السباق من 9 أشواط، بلغت جوائزها 177 ألف ريال، وعدد الخيل المُسجلة 140، حيث فاز بالشوط الأول فئة مفتوح أفراس مواليد 2020 إنتاج سعودي الجواد "واجهة الميدان" بقيادة الخيال محمد الحبيل، وفاز بالشوط الثاني فئة مفتوح حصن مواليد 2021 إنتاج سعودي الجواد "مغلاك والله" للخيال مهدي الحبيل، والشوط الثالث فئة مفتوح أفراس مواليد 2021 إنتاج سعودي، فاز الجواد "أحكام الجود" بقيادة الخيال مهدي الحبيل، والشوط الرابع فئة مفتوح الدرجات مواليد 2021 إنتاج سعودي، توج به الجواد "معدال" للخيال خالد الشرار.

والشوط الخامس فئة الخيل العربية +3 إنتاج مستورد فاز الجواد "جاكور" بقيادة الخيال خالد الشرار، وكسب الشوط السادس فئة مفتوح الدرجات الخيل أفراس +4 إنتاج سعودي، الجواد "مزهبه" بقيادة الخيال أحمد حامد، والشوط السابع فئة الخيل الرابحة من 0-3 (+4) إنتاج مستورد، من نصيب الجواد "السهوك" بقيادة الخيال راكان العبيد، وفاز بالشوط الثامن فئة مفتوح الدرجات +4 إنتاج مستورد الجواد "يشرح البال" للخيال مهدي الحبيل.

واختتم الحفل بالشوط التاسع برعاية ميدان فروسية الأحساء فئة مفتوح الدرجات مواليد 2021 إنتاج مستورد، بتتويج الجواد "سل سيفك " بقيادة الخيال جعفر المرهون