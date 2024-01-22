نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس آسيا: المنتخب السعودي يحجز موقعه في دور الـ16 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حجز المنتخب السعودي موقعه في دور الـ١٦ من بطولة كأس آسيا ٢٠٢٣ لكرة القدم المقامة حاليًا في قطر، بفوزه على منتخب قيرغيزستان 2 - 0 أمس الأحد، على إستاد أحمد بن علي، أمام 39557 متفرجًا، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة، التي شهدت تعادل تايلاند وعمان دون أهداف.

وسجل محمد كنو عند الدقيقة (36) وفيصل الغامدي عند الدقيقة (85) هدفي الأخضر الذي رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة وبفارق نقطتين أمام تايلاند، في حين حصلت عمان على نقطتها الأولى، ومنيت قيرغيزستان بخسارتها الثانية في البطولة.

وستحسم صدارة المجموعة في الجولة الأخيرة بين السعودية وتايلاند عندما يلتقيان الخميس المقبل لحساب الجولة الثالثة للمجموعة، إذ يحتاج الأخضر للتعادل فقط لضمان الصدارة، فيما تحتاج تايلند لنقطة واحدة لحسم المركز الثاني ومرافقة المنتخب السعودي إلى دور الـ16 في حين يلتقي في نفس التوقيت عمان مع قيرغيزستان.

وأجرى المدرب الإيطالي للمنتخب السعودي روبرتو مانشيني 3 تبديلات على التشكيلة التي واجهت عمان في مستهل مشوار الأخضر في البطولة فزج بفراس البريكان ومحمد البريك وعبدالإله المالكي بدلًا من صالح الشهري وعبدالله الخيبري وناصر الدوسري.

وبدأت المباراة بسيطرة سعودية قبل أن تزداد مهمة قيرغيزستان صعوبة بطرد مدافعها اكماتوف أثر تدخل عنيف على سامي النجعي بعد مرور 9 دقائق وبعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد "في أيه ار".

وشهدت الدقيقة ٣٦ الهدف الأول للمنتخب السعودي عن طريق محمد كنو "أفضل لاعب في المباراة "الذي تابع كرة عرضية من سعود عبدالحميد وسددها في المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأخضر 1 - 0.

وبعد مرور 7 دقائق من الشوط الثاني طرد حكم اللقاء لاعب قيرغيزستان ميرك أثر تدخله العنيف على حسان التمبكتي، وعند الدقيقة 85 سدد "البديل " فيصل الغامدي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن حارس قيرغيزستان من السيطرة عليها لتدخل شباكه معلنةً الهدف الثاني للمنتخب السعودي وهي النتيجة التي انتهت بها المباراة ليتأهل الأخضر إلى دور الـ16.