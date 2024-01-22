نائب وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية مملكة البحرين

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أحمد جودة - القاهرة - التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، بسعادة وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وذلك على هامش قمة الجنوب الثالثة الـ77 والصين في العاصمة الأوغندية كامبالا.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

حضر اللقاء، مدير عام مكتب معالي نائب وزير الخارجية مطشر العنزي