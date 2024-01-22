نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الملك عبدالعزيز وبرنامج "هدف" يبحثان سُبل التعاون المشترك في تأهيل الطلبة لسوق العمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت جامعة الملك عبدالعزيز وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) اليوم، اجتماعا لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال دعم تدريب وتأهيل الخريجين والخريجات لسوق العمل، وذلك في قاعة الاجتماعات بالإدارة العليا.

وتطرق الاجتماع بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عادل بن محمد أبو زنادة، ومدير علاقة الشركات بصندوق تنمية الموارد البشرية دعاء الغرباوي، إلى الاتفاق على التعاون في إطار الجهود المشتركة بين الطرفين وإقامة شراكة إستراتيجية ودورة تدريبية للتعريف عن برامج هدف وتفعيل الإرشاد المهني بالجامعة.

وأكد نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية أهمية الشراكة والعمل المشترك بين الجامعة وبرنامج "هدف" والذي سيسهم في خدمة طلبة الجامعة وتطوير إمكاناتهم وقدراتهم وإعدادهم من خلال التدريب وتأهيل الكوادر الوطنية المتميزة في جميع المجالات