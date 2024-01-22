سائقو الراليات يواصلون التسجيل برالي حائل تويوتا الدولي 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل سائقي الراليات من المملكة ومختلف دول العالم بشغف وحماس تسجيل مشاركتهم في رالي حائل تويوتا الدولي 2024 - مهد الراليات السعودية - الذي سيُقام خلال الفترة من 8 - 10 فبراير المقبل، ويمثل أول جولة من بطولة كأس العالم فئة - باها 2024، والجولة الأولى من البطولة السعودية تويوتا.

وأعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية مؤخرًا فتح باب تسجيل المشاركين بالرالي، والذي سيتم إغلاقه في الـ 27 من يناير الجاري.

وتميز رالي حائل الدولي منذ انطلاقته عام 2006م بالقوة والإثارة التي رسمها أبطال الراليات المحليين والدوليين من سائقي السيارات والدراجات النارية من مختلف أنحاء العالم عبر مساراتهم الصحراوية التي تتميز في صعوبتها ووعورتها ما بين الكثبان الرملية والمناطق الجبلية التي تضمها منطقة حائل ليؤكد دور المملكة الريادي في سباقات السيارات وامتداد قدرتها في احتضان أكبر سباقات السيارات والدراجات في العالم