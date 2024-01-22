نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكافحة المخدرات تقبض على مقيم بالمنطقة الشرقية لترويجه مادة (الشبو) المخدر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الفلبينية بالمنطقة الشرقية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر(الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة