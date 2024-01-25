نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جلسة موازنة لبنان لعام ٢٠٢٤ تفجر الخلافات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد مجلس النواب جلسة لمناقشة مشروع قانون موازنة العام 2024 التي تفجرت في جلستها الأولى صباحا بعد سجال حاد وقع بين رئيس المجلس وأحد النواب، ما استدعى ردودًا من نواب كتلة بري ومن خارج كتلة بري لتتوسع رقعة السجال إلى صفر نتيجة، فكل ما يجيده نواب البرلمان هو تسديد الأهداف في مرمى بعضهم البعض.

في البداية تحدث رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان الذي اعتبر أن هذه الموازنة تعتبر استمرارا للموازنات السابقة ولا تحمل أي استمارات أو إصلاح ضريبي، فيما أعلن النائب ميشال معوض أنه سيصوت ضد هذه الموازنة، أما النائب جميل السيد فوصفها بإنه ا سيئة، وأكد النائب حسن فضل الله أن ما يعتبر هو كيفية حماية بلدنا والتصدي لمخاطر المشروع الصهيوني، فيما النائب راجي السعد اعتبر أن الموازنة جاءت دون رؤية إصلاحية شاملة.

وكانت الجلسة شهدت سجالا حادا بين الرئيس نبيه بري والنائب ملحم خلف الذي دعا بالنظام إلى انتخاب رئيس للجمهورية، مشيرا إلى أن الجلسة يجب أن تتحول إلى انتخاب الرئيس، وأدى الأمر إلى مشادة بينه وبين الرئيس بري وأعضاء من كتلة التنمية والتحرير، وتدخل النائب فراس حمدان مهاجما النائب علي حسن خليل الذي وصفهم بـ «المافيا»، فيما دافعت النائبة بولا يعقوبيان عن زميليها خلف وحمدان.