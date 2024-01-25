نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الغذاء والدواء" تشارك في منتدى مكة للحلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الهيئة العامة للغذاء والدواء، كشريك إستراتيجي في "منتدى مكة للحلال" الذي انطلقت أعماله أمس، تحت شعار " الإبداع في صناعة الحلال".

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي، خلال مشاركته في جلسة "المنظومة الوطنية للحلال.. الواقع والرؤية المستقبلية" دور "الهيئة" ممثلة في المركز السعودي للحلال في بناء منظومة موحدة للجهات المانحة لشهادات حلال في جميع دول العالم، وذلك عبر توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات المماثلة، مشيرًا إلى الفرص الواعدة في هذا المجال.

وعلى هامش المنتدى، عقد الدكتور الجضعي اجتماعات ثنائية مع مسؤولين من جمهورية إندونيسيا وماليزيا، حيث التقى رئيس مجلس إدارة وكالة ضمان المنتجات الحلال في جمهورية إندونيسيا الدكتور محمد عقيل أرحام، والمدير العام لمركز التنمية الإسلامية الماليزي "جاكيم" الدكتورة حكيمة يوسف.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين الجانبين بما يخدم مجالات المنتجات الحلال، وذلك تحت إطار مذكرتي التفاهم الموقعة بين الجانبين للاعتراف المتبادل بشهادات الحلال.

ويعدّ المنتدى، الذي تستمر أعماله على مدار ثلاثة أيام، حدثًا مميزًا يضم مئات العارضين من حول العالم، لمناقشة قضايا سوق الحلال العالمي ومجموعة واسعة من الموضوعات التي تعالج جوانب مختلفة من صناعة الحلال والقطاعات ذات الصلة.