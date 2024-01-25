نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الأمير محمد بن فهد تحتفي بتخرج 450 طالبًا من خريجيها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رعى الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير محمد بن فهد، مساء اليوم حفل تخريج الدفعة 2022-2023 من طلاب الجامعة البالغ عددهم 450 طالبًا من مختلف التخصصات، وذلك بمقر الجامعة بالخبر.

وأكد الأمير محمد بن فهد، أن الجامعة تحظى بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ماجعلها تحقق مزيدًا من الإنجازات في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع، مهنئًا الخريجين وأولياء أمورهم ومتمنيًا لهم التوفيق والنجاح في خدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم.

من جهته، أوضح رئيس الجامعة الدكتور عيسى الأنصاري، أن الجامعة تؤدي دورًا بارزًا بالإسهام في التنمية في ظل قيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، مقدمًا الشكر لسمو الأمير محمد بن فهد مؤسس الجامعة، رئيس مجلس أمنائها، وسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه لما يقدمانه من دعم، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الأمناء ورئيس مجلس أمناء مؤسسة تعليم الخيرية على متابعته لبرامج الجامعة وجهوده في تحويلها إلى جامعة وقفية غير ربحية.

وهنأ الخريجين والجميع بدخول الجامعة ضمن أفضل مائة جامعة عالمية تسجيلًا لبراءات الاختراع للعام 2023 وفقًا لقائمة الأكاديمية الوطنية للمخترعين مع جمعية أصحاب الملكية الفكرية استنادًا لبيانات مكتب براءات الاختراع الأمريكي والذي سجلت فيه الجامعة 38 براءة اختراع.

من جانبهم أعرب الخريجون عن اعتزازهم بالالتحاق بالجامعة التي قدمت لهم الكثير من العلوم وطموحهم إلى أن يمتلكون القدرات العملية التي تؤهلهم لخدمة الوطن وتحقيق طموحاته.