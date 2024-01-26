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عاجل.. قضاة محكمة العدل الدولية يستعدون لإصدار حكمهم في دعوى ضد إسرائيل بالإبادة الجماعية

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت شبكة روسيا اليوم في خبر عاجل لها بأن قضاة محكمة العدل الدولية يستعدون لإصدار حكمهم في دعوى ضد إسرائيل بالإبادة الجماعية.
وقالت محكمة العدل الدولية:

- يساورنا قلق بالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة.

- ندرك تماما المأساة الإنسانية في غزة ونشعر بقلق عميق إزاء الخسائر في الأرواح.

- نؤكد ولايتنا القضائية للبت في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

- لا يمكن للمحكمة قبول طلب إسرائيل رد الدعوى في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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