نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قضاة محكمة العدل الدولية يستعدون لإصدار حكمهم في دعوى ضد إسرائيل بالإبادة الجماعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت شبكة روسيا اليوم في خبر عاجل لها بأن قضاة محكمة العدل الدولية يستعدون لإصدار حكمهم في دعوى ضد إسرائيل بالإبادة الجماعية.

وقالت محكمة العدل الدولية:

- يساورنا قلق بالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة.

- ندرك تماما المأساة الإنسانية في غزة ونشعر بقلق عميق إزاء الخسائر في الأرواح.

- نؤكد ولايتنا القضائية للبت في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

- لا يمكن للمحكمة قبول طلب إسرائيل رد الدعوى في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا.