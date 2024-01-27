انت الأن تتابع خبر احمد العوضي على فراش الموت.. وياسمين عبدالعزيز تنهار وتهرع الى المستشفى على الفور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قيام النجمة ياسمين عبد العزيز بزيارة النجم أحمد العوضى فى المستشفى، بعد تعرضه خلال الساعات الماضية لأزمة صحية مفاجئة وحجزه بالمستشفى.

وأعلن خبر إصابته بأزمة صحية محمود حمدان مؤلف مسلسل أحمد العوضى الجديد "حق عرب"، الذى كتب من خلال منشور على حسابه بموقع فيس بوك جاء فيه: "دعواتكم لأخويا أحمد العوضى بالشفاء، أحمد ممنوع عنه الزيارات، وهو محجوز فى المستشفى بقاله يومين لصعوبة حالته" قبل أن يحذف المنشور بعد دقائق من كتابته.

أحمد العوضى يعمل حالياً على تصوير مسلسل "حق عرب" الذى يسجل أولى بطولاته المطلقة في الدراما التليفزيونية، والعمل تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجى، ويشارك في بطولته دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في اطار شعبى أكشن.

أحمد العوضى يعرض له حالياً فيلم "الإسكندرانى" الذى يسجل أولى بطولاته المطلقة فى السينما، والعمل من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، عصام السقا، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فنى صبرى السماك مونتاج عمرو عاكف.

أحمد العوضى أعلن يوم الثلاثاء الماضى انفصاله عن زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز بعد زواج دام 4 سنوات، حيث تزوجا الثنائى عام 2020 واستطاعا تشكيل ثنائية فنية ناحجة خلال السنوات الماضية، اذ تعاونا سوياً في مسلسل "لآخر نفس" عام 2019 الذى شهد على قصة حبهما والتي تكللت بالزاوج، وبعد ذلك قررا العمل سوياً في مسلسل "اللى ملوش كبير" عام 2021 والذى حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، ليقررا تكرار التجربة مرة أخرى في مسلسل "ضرب نار " العام الماضى 2023.