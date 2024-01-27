انت الأن تتابع خبر الويكند الجديد في السعودية متى تطبيقه .. موعد تغيير الإجازة الإسبوعية 2024 - 1445 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تزايد الحديث في منصة اكس – تويتر سابقاً- عن اعتزام المملكة العربية السعودية تغيير موعد الإجازة الأسبوعية للطلبة والموظفين من يومي الجمعة والسبت إلى يومي السبت والأحد، الأمر الذي تفاوتت فيه ردود الأفعال بين مؤيد للقرار ورفضه، فيما تحدث عدد من الحسابات الموثوقة في المنصة عن الويكند الجديد في السعودية مؤكدين عن اقتراب خروج هذا القرار بشكل رسمي، وفيما يلي نوضح لكم متى الويكند الجديد وموعد تطبيقه رسمياً.

ووفقاً لأنباء غير رسمية تم تداولها على حسابات موثوقة، مثل خبر عاجل ووكالة تعليق الدراسة، بالإضافة إلى حسابات لمهتمين بالتعليم وعالم المال والأعمال، عن اقتراب صدور قرار بتغيير يومي الإجازة الأسبوعية في السعودية من الجمعة والسبت، لتكون الإجازة يومي السبت والأحد، ويبدأ الأسبوع بيوم الإثنين، على أن يكون الدوام يوم الجمعة بنظام نصف الدوام، على غرار دولة الإمارات التي حددت الدوام يوم الجمعة قصيراً وتحديداً من الساعة 7:30 إلى 12 ظهرا قبل الصلاة.

" rel="noopener" target="_blank">January 26, 2024

موعد تطبيق الويكند الجديد

ومن المتوقع أن يصدر قرار رسمي من خلال جهة عليا كالأوامر الملكية أو مجلس الوزراء، بموعد تطبيق الويكند الجديد وتطبيق نظام الإجازة الأسبوعية الجديدة بشكل رسمي في البلاد، وموعد تنفيذه كما سبق وتم تغيير الإجازة الأسبوعية في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز في عام 2013 حيث تم تغييرها من يومي الخميس والجمعة إلى يومي الجمعة والسبت بأمر ملكي صُدر على أن يتم تطبيقه على كافة الجهات في الدولة.

تغيير إجازة نهاية الأسبوع في السعودية 1445

وعلى غرار دول العالم وبعض الدول الإسلامية، ستصبح أيام الدوام الرسمي في حال تغيير إجازة نهاية الأسبوع إلى أربعة أيام عمل من يوم الإثنين حتى يوم الخميس، على أن يكون دوام يوم الجمعة قصيراً، بحيث ينتهي الدوام قبل بداية صلاة الجمعة بقليل، فيما قامت بعض الدول بتأخير توقيت صلاة الجمعة ساعة كاملة.