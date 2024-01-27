انت الأن تتابع خبر إيداع 26000 ريال للمديونين وسد الغلاء.. قرض شخصي لسداد ديون المتعثرين بدون كفيل بأقل راتب وأقل قسط في وجود التزامات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قرض شخصي لسداد ديون المتعثرين، هل تريد سلفة فورية بفترة سداد طويلة؟ هل تحتاج أن تتخلص من قيمة ديونك التي تؤذيك في حياتك؟ بالطبع عزيزي العميل ستوافق الرأي في سد كل هذا، ولدينا اليوم مثال لناس كثيرين في المملكة العربية السعودية يريدون التخلص من كافة ديونهم وذلك لدينا الحل الأفضل بين جميع الحلول المتاحة في المملكة العربية السعودية ومن بينها تمويل شخصي الراجحي بدون كفيل، ويتميز قرض الراجحي بأنه بدون تحويل راتب وفترة سداد حتى 5 سنوات بأٌقل قسط شهري، وإليكم اليوم خطوات التعرف على الحصول على مبلغ تمويلي بقيمة ستة وعشرون ألف ريال لراتب قليل في وجود التزامات فتابعوا معي الفقرات التالية.

قرض شخصي لسداد ديون المتعثرين

شخص سعودي دخله الشهري ألفي ريال سعودي وثلاثة مائة ريال من توظيفه في القطاع الحكومي أو الشبه حكومي، كما يدفع هذا الشخص التزامات شهرية 300 ريال من راتبه، فيمكن أن يحصل على قرض شخصي بدون تحويل راتب في وجود التزامات بمقدا 26000 ألف ريال سعودي، وذلك مع دفع قسط كل شهر بقيمة 483 ريال سعودي على مدار خمس سنوات، بهامش ربح بنسبة 4.96% أي سيتم دفع في نهاية مدة تمويل الراجحي الشخصي بقيمة إجمالية 28,995 ريال سعودي، وتنصح خدمة عملاء الراجحي بأن يتم استخدام حاسبة الراجحي للتمويل الشخصي ثم أدخل راتبك وأعرف كم تستحق قرض الراجحي الشخصي حتى يتم ظهور كافة النتائج.

كيف أقدر أحصل على تمويل الراجحي الشخصي؟

بخطوات سهلة يمكن من خلالها الحصول على قرض شخصي لسداد ديون المتعثرين من خلال مصرف الراجحي فيجب متابعة الأتي.

يجب أن تبدأ في البداية الدخول إلى منصة مصرف الراجحي على الإنترنت.

كما يجب أن يتم الدخول إلى القسم المخصص للأفراد لاختيار تمويل شخصي الراجحي بدون كفيل الجديد.

يجب على كل عميل قراءة الشروط بعناية ثم بعد ذلك الدخول إلى تقدم بطلبك الآن.

يتم التوجيه المباشر إلى صفحة إدخال بيانات قرض الراجحي الشخصي والبيانات هي مثل الاسم والعنوان الوطني ورقم الجوال ورقم الهوية الوطنية، كما يجب أن تتأكد بوضع الراتب الشهري وقيمة الالتزامات الشهرية حيث يتيح مصرف الراجحي إعطاء تمويل شخصي حتى لو عليك متعثرات ولكن بضوابط.

بعد ذلك وافق على بنود وأحكام تمويل شخصي الراجحي ثم أضغط على تقديم.

وفي نهاية هذا المقال نكون قد تعرفنا سويُا على طريقة التقديم على قرض شخصي لسداد ديون المتعثرين من مصرف الراجحي، ويجب أن يكون العميل لديه مقومات ومؤهل لشروط البنك للحصول على التمويل لذلك وجب التنويه.