انت الأن تتابع خبر شروط وطريقة الحصول على تمويل اليسر بدون كفيل وبالتقسيط على 5 سنوات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يهتم الكثير من العملاء بمعرفة أهم الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على التمويل الشخصي السريع لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل بالسعودية والتي توفر للعملاء أفضل العروض والمنتجات التمويلية الميسرة للمواطن السعودي وكذلك المقيم داخل المملكة وبأقل الشروط والأحكام اللازمة ومن خلال مقالنا سوف نتحدث عن أهم الشروط الواجب توافرها وكذلك طريقة التقديم لطلب التمويل عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل.

شروط التمويل الشخصي من اليسر

يمكن للمواطن السعودي والمقيم والمتقاعد التقديم لطلب التمويل الشخصي السريع عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل والحصول على الموافقة الفورية عند التقديم وذلك بعد توافر الشروط التي حددتها شركة اليسر وتتمثل الشروط في الآتي

تشترط شركة أن يكون سن المواطن السعودي والمقيم عند التقديم لطلب التمويل لا يقل عن 22 عام ولا يتعدى 60 عام. كما تشترط شركة اليسر للإجارة والتمويل أن الدخل الشهري للمتقدم السعودي والمقيم لا يقل عن 4500 ريال سعودي. كذلك تشترط شركة اليسر للإجارة والتمويل أن يكون المتقدم قضى فترة خدمة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر.

طريقة طلب التمويل من شركة اليسر

يستطيع جميع المواطنين السعوديين والمقيمين والمتقاعدين طلب التمويل الشخصي بقيمة 500 ألف ريال سعودي عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل من خلال الإنترنت وبأتباع خطوات بسيطة يستطيع جميع الراغبين في الإستفادة من التمويل التقديم من خلال الخطوات التالية

في البداية يتم فتح الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة اليسر للإجارة والتمويل. ثم الدخول إلى رابط التمويل الشخصي 500 ألف ريال. بعد ذلك يتم الضغط على طلب التمويل الآن. بعد ذلك يتم إدخال بيانات العميل المطلوبة. يحصل العميل المتقدم على الموافقة الفورية بعد التأكد من توافر الشروط. يتم إيداع مبلغ التمويل في حساب العميل المتقدم بعد التأكد من توافر الشروط والأحكام.

مزايا التمويل الشخصي لدى شركة اليسر

تقدم شركة اليسر للتمويل التمويل الشخصي 500 ألف ريال سعودي بالتقسيط الميسر على 5 سنوات كما تقدم التمويل بالمزايا التالية