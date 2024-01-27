خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين عبر منصة اعتماد

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رياض - احمد صلاح - قامت وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية بالاعلان عن توافر بعض من الخدمات المالية للموظفين بالمملكة عن طريق منصة اعتماد، ومنها الاستعلام عن الرواتب الشهرية من خلال منصة اعتماد، حيث يمكنك الاستعلام عن رواتب شهر صفر عن طريق الدخول على منصة اعتماد واتباع بعض الخطوات، ويبحث الكثير من الناس عن منصة اعتماد السعودية عند اقتراب موعد صرف رواتب شهر صفر، حيث أن منصة اعتماد السعودية توفر لك الاستعلام عن الرواتب بسهولة.

الاستعلام عن رواتب شهر صفر من خلال منصة اعتماد

في البداية يجب الدخول على رابط منصة اعتماد من هنا.

ثم نختار خانة تسجيل الدخول إلى منصة اعتماد الاستعلام عن الرواتب.

بعد ذلك نضغط على كلمة اعتماد أفراد.

منصة اعتماد الاستعلام عن الرواتب

عند الدخول على منصة اعتماد سوف تظهر لك الكثير من الخدمات المتوفرة علي منصة اعتماد.

نختار خدمة الاستعلام عن الراتب.

ثم ندخل البيانات المطلوبة في كل مربع، ونحدد الشهر الذي تريد الاستعلام عنه.

يجب مراجعة البيانات التي قمت بادخالها والتأكد من صحتها، بعد ذلك نضغط على كلمة الاستعلام.

انتظر بضع لحظات وسوف تظهر امامك صفحة موضح بها الراتب الخاص بك في الشهر الذي قمت بتحديده.

منصة اعتماد عبر النفاذ الوطني

وتعرف منصة اعتماد السعودية بتقديم خدماتها لثلاث قطاعات رئيسية في المجتمع السعودي، حيث أنه إذا تم الدخول إلى منصة اعتماد عبر النفاذ الوطني تستطيع القطاعات الثلاثة الحصول بسهولة على كل الخدمات المتاحة لهم.

التسجيل في منصة اعتماد السعودية

ومن المعروف أن منصة اعتماد للاستعلام عن الراتب هي واحدة من المنصات التى وفرتها وزارة المالية في المملكة العربية السعودية، ويعتبر الهدف من هذه المنصة هو توفير الخدمات المالية المختلفة للقطاع الحكومي والخاص، وتهدف منصة اعتماد إلى زيادة التنمية الاقتصادية في المملكة.

منصة اعتماد الأفراد

ويعتبر الهدف الرئيسي من منصة اعتماد هو توفير وتسهيل الخدمات الخاصة بالقطاعات الحكومية على المواطنين في المملكة، كما تتيح لك منصة اعتماد قدرة الشراء والمنافسة على المنتجات المعروضة.

وتعمل منصة اعتماد ايضاً على توفير مجموعة من الخدمات الالكترونية للمواطنين تسهيلا لهم وعدم الذهاب إلى المكاتب المختلفة.