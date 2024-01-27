انت الأن تتابع خبر وزارة الموارد البشرية تعلن عن موعد إعلان نتائج أهلية حساب المواطن لشهر فبراير 2024 والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - ينتظر العديد من المواطنين المستفيدين من برنامج حساب المواطن بفارغ الصبر موعد الإعلان عن نتائج الأهلية لشهر فبراير 2024، لأن برنامج حساب المواطن يُعَدُّ برنامجًا اجتماعيًا حيويًا يقدم دعمًا شهريًا للفقراء ومحدودي الدخل في المملكة العربية السعودية، ويُعتبر حساب المواطن جزءًا أساسيًا في هذا الدعم الذي يُقدِّمه البرنامج، ونأمل من خلال هذا المقال أن نوضح لكم الموعد المتوقع للإعلان عن نتائج الأهلية لشهر فبراير 2024، بالإضافة إلى توضيح الفئات المستفيدة من هذا البرنامج القيم.
موعد الإعلان عن أهلية حساب المواطن
تقوم إدارة برنامج خدمة المستفيدين بإعلان نتائج الأهلية للدفعة الجديدة بشكل منتظم من خلال حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الإجتماعي، حيث تؤكد الإدارة أنه يتم الإعلان فقط بعد إتمام دراسة الميدان لجميع المستفيدين، ويحق للمستفيدين الاطلاع على نتائج الأهلية من خلال الحساب الرسمي للبرنامج وموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
موعد إيداع حساب المواطن
يتم إيداع الأموال في حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وتم اتخاذ هذا التاريخ بناءً على توجيهات جلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد، لأنه تم اختيار هذا اليوم لصرف المستحقات اعتبارًا من طلوع الشمس في ذلك اليوم وحتى نهاية الإيداع.
الفئات المستفيدة من حساب المواطن
يهدف هذا البرنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية إلى تقديم الدعم والمساعدة للفئات المحتاجة وذوي الدخل المحدود، تشمل الفئات المستفيدة الرئيسية من هذا البرنامج:
- أولاً حاملي الجنسية السعودية: يشمل هذا القسم جميع أفراد الأسرة الذين يحملون الجنسية السعودية، ويشترط أن يتم تقديم جميع مصادر الدخل الخاصة بهم.
- بعدها المواطنين غير المتزوجين: يشمل هذا القسم الأفراد البالغين الذين لم يتزوجوا بعد.
- بعد ذلك الأفراد الذين يعيشون في سكن خاص: يشمل هذا القسم الأفراد الذين يقيمون في سكن خاص بأنفسهم، ولا يتواجدون في دور رعاية، ولا في المستشفيات أو السجون.
- مستفيدي خدمات الضمان الاجتماعي: يحق للأشخاص الذين يستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي الحصول على الدعم المالي من برنامج حساب المواطن.
- حاصلين على بطاقات التنقل: يحق للأشخاص الذين يحملون بطاقات التنقل التمتع بالدعم المقدم من البرنامج.
- أبناء المرأة السعودية عند زواجها من غير سعودي: يقدم البرنامج الدعم لأبناء المرأة السعودية في حالة زواجها من غير سعودي.
- الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة للأطفال وزوجة المسجون: يتضمن هذا الفئة النسائية اللاتي يعانين من ظروف صعبة مثل الأرامل والمطلقات واللاتي يعولن الأطفال أو زوجات المسجونين.
- زوجة المواطن السعودي إذا كانت غير سعودية: يمنح البرنامج الدعم لزوجات المواطنين السعوديين إذا كانت غير سعوديات.