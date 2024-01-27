انت الأن تتابع خبر وزارة الموارد البشرية تعلن عن موعد إعلان نتائج أهلية حساب المواطن لشهر فبراير 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينتظر العديد من المواطنين المستفيدين من برنامج حساب المواطن بفارغ الصبر موعد الإعلان عن نتائج الأهلية لشهر فبراير 2024، لأن برنامج حساب المواطن يُعَدُّ برنامجًا اجتماعيًا حيويًا يقدم دعمًا شهريًا للفقراء ومحدودي الدخل في المملكة العربية السعودية، ويُعتبر حساب المواطن جزءًا أساسيًا في هذا الدعم الذي يُقدِّمه البرنامج، ونأمل من خلال هذا المقال أن نوضح لكم الموعد المتوقع للإعلان عن نتائج الأهلية لشهر فبراير 2024، بالإضافة إلى توضيح الفئات المستفيدة من هذا البرنامج القيم.

موعد الإعلان عن أهلية حساب المواطن

تقوم إدارة برنامج خدمة المستفيدين بإعلان نتائج الأهلية للدفعة الجديدة بشكل منتظم من خلال حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الإجتماعي، حيث تؤكد الإدارة أنه يتم الإعلان فقط بعد إتمام دراسة الميدان لجميع المستفيدين، ويحق للمستفيدين الاطلاع على نتائج الأهلية من خلال الحساب الرسمي للبرنامج وموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

موعد إيداع حساب المواطن

يتم إيداع الأموال في حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وتم اتخاذ هذا التاريخ بناءً على توجيهات جلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد، لأنه تم اختيار هذا اليوم لصرف المستحقات اعتبارًا من طلوع الشمس في ذلك اليوم وحتى نهاية الإيداع.

الفئات المستفيدة من حساب المواطن

يهدف هذا البرنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية إلى تقديم الدعم والمساعدة للفئات المحتاجة وذوي الدخل المحدود، تشمل الفئات المستفيدة الرئيسية من هذا البرنامج: