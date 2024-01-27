التسجيل العيني للعقار بالسعودية 1445 مميزات وشروط التقديم منصة rer.sa

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رياض - احمد صلاح - التسجيل العيني للعقار بالسعودية من أهم علامات البحث، حيث يعد التسجيل العيني للعقار من أهم الخدمات التي حرصت الحكومة في المملكة العربية السعودية على تقديمها لأصحاب العقارات، وذلك بما يضمن حقوق مالك العقار من عدم حدوث أي نزاع على العقار في المستقبل، كما أنه التسجيل يساعد على التعرف على الوحدات العقارية في المملكة، ولمزيد من التفاصيل حول ما هو التسجيل العيني ومميزاته.

ما هو التسجيل العيني للعقار في المملكة

تابع هذا الرابط، يعد نظام التسجيل العيني للعقار هو القيام بإنشاء سجل خاص بالعقار ضمن السجل العقاري، حيث يتم توثيق العقار بشكل دقيق سواء من حيث موقع العقار أو مساحته أو طبيعته، كما أنه يتمتع تفاصيل حقوق العقار وأي تفاصيل أو التزامات أو قيود متعلقة بالعقار، ويذكر أن هذا النظام تم إنشاؤها في المملكة في مارس 2002 الموافق شهر محرم 1421هجرية، وذلك من أجل إتاحة الفرصة لجميع ملاك العقارات من التسجيل وتوثيق العقارات الخاصة بهم.

مميزات التسجيل العيني للعقار

يتميز التسجيل العيني للعقار بعدد من المميزات الهامة، وهي كالتالي:

الحفاظ على ملكية العقارات ضد النزاعات التي قد تحدث بسبب عدم التسجيل.

يعمل على إضافة وصف دقيق للوحدة العقارية.

تمنح الوحدة العقارية القوة الثبوتية عند تسجيلها.

تساعد على حفظ بيانات الوحدات العقارية وتسجيل جميع التغييرات التي تحدث بها

سهولة الوصول إلى بيانات العقار ومالكة من الجهات المختصة.

يعمل على تسجيل مساحة العقار وطبيعته بكل دقيق، بالإضافة إلى ترقيم كافة البيانات بما يضمن تفادي تكرار الأسماء.

شروط التسجيل العيني للعقار

يلزم من أجل التسجيل العيني للعقار توفر مجموعة من الشروط وهي كالتالي: