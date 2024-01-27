انت الأن تتابع خبر شروط برنامج التاهيل الشامل 2024 وطريقة الاستعلام عن الراتب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شروط برنامج التاهيل الشامل في السعودية، يتطلع إلى معرفتها العديد من الأفراد من أصحاب الإعاقة داخل السعودية، إذ تسعى الحكومة السعودية إلى فتح آفاق جديدة للأفراد من ذوي الإعاقة في المجتمع، حيث تحرص على توفير العديد من وسائل الدعم كي تضمن لها حياة آمنة ومستقرة لهم، بحيث يصبحوا من الفئات الفعالة داخل المجتمع، وقد أعلنت الحكومة عن إصدارها لخدمة التسجيل في برنامج التاهيل الشامل لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي بين أفراد المجتمع، وفي هذا المقال سنتعرف على شروط الحصول على خدمة التأهيل الشامل، ومهي الفئات المستحقة لها وأسباب الاستبعاد منها، وأيضا طريقة الاستعلام عنها فتابعوا معنا.

ما شروط برنامج التاهيل الشامل في السعودية

هناك مجموعة من الشروط التي لا بد من توافرها في الأفراد المتقدمين على التأهيل الشامل، ومن هذه الشروط التالي:

تشترط الجنسية السعودية في المتقدم، أو على الأقل تكون والدته سعودية الجنسية.

لا بد أن يكون المتقدم مقيم إقامة دائمة داخل المملكة.

الحد الأقصى لعمر المتقدم يجب ألا يزيد عن 45 عام.

عدم تجاوز دخل المتقدم عن 4000 ريال سعودي شهرياً.

عدم امتلاك المتقدم لأي عقار.

أن يكون المتقدم لا يمتلك أي وسيلة من وسائل الدعم الأخرى.

يشترط أن يكون المتقدم تحت رعاية أي ملجأ.

لا بد أن يرفق المتقدم ما يثبت إعاقته، مع توضيح نوع الإعاقة بالأرواق.

من هم المؤهلين للحصول على برنامج التاهيل الشامل

هناك مجموعة من الفئات المحددة هي التي يمكنها التقديم على التأهيل الشامل، وهذه الفئات هي كالتالي:

الأفراد ممن أصيبوا بالشلل الكامل.

من فقد أي عضو من أعضائه الطرفية.

الأفراد ممن يعانون التخلف العقلي أو الصمم، أو أصحاب الإعاقات المزدوجة بوجه عام.

فاقدي البصر كلياً أو جزئياً.

من يعانون من الاضطرابات النفسية، التي قد تصل إلى الجنون أو انفصام الشخصية الحاد.

مصابي مرض الزهايمر.

أسباب الاستبعاد من برنامج التاهيل الشامل

في حال لم يتم تحديث البيانات بشكل دوري.

الأفراد التي تم شفائهم.

من غادروا المملكة، ولا يقيمون بها.

من يزيد دخله عن 4000 ريال شهرياً.

من تنازل عن الخدمة.

المقيمين بأي من المراكز الصحية الحكومية أو دور الرعاية الخاصة بالمسنين.

الأفراد الذين تجاوزت أعمارهم الـ 45 عام.

طريقة الاستعلام عن برنامج التاهيل الشامل

لمعرفة راتب التأهيل الشامل، لا بد من اتباع الخطوات التالية: