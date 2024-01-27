وزارة الموارد البشرية تجيب: كيفية تسجيل الأيتام في حساب المواطن

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رياض - احمد صلاح - يرغب العديد من الأفراد والمواطنين الذين يسعون للتسجيل في حساب المواطن في معرفة كيفية تسجيل الأيتام في البرنامج، وتعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تسهيل عملية تسجيل الأيتام في حساب المواطن وتشدد على ضرورة اتباع الإجراءات الصحيحة وتوفير الوثائق المطلوب، وسوف نقوم بالتوضيح في هذا المقال عن كيفية تسجيل الأيتام في وبرنامج حساب المواطن والشروط المطلوبة لذلك في هذا البرنامج.

خطوات تسجيل الأيتام في حساب المواطن

يبدأ المستفيد بزيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن.

يجب على المستفيد إنشاء حساب جديد وتقديم بيانات صحيحة وكاملة.

يتم اختيار خيار التسجيل في حساب المواطن، مع إضافة المعلومات الشخصية، بما في ذلك رقم الهوية.

يقوم المستفيد بعملية إرفاق جميع الوثائق المطلوبة، مثل وثيقة وفاة الأب ووثيقة زواج الأم في حال كانت متزوجة.

بعد التأكد من إكمال جميع البيانات وإرفاق الوثائق، يتم إرسال الطلب عبر المنصة الإلكترونية.

شروط التقديم للأيتام

يجب توافر الشروط التالية لتكون مستحقًا للأيتام في برنامج حساب المواطن: