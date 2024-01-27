انت الأن تتابع خبر خلال 24 ساعة إيداع 200,000 للسعودي والمقيم بدون ضمانات عبر شركة التيسير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قد يحتاج العديد من المواطنين السعوديين وكذلك المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية إلى الحصول على مبالغ مالية طارئة وفورية من أجل توفير جميع الاحتياجات الخاصة بالمواطنين والمقيمين ويمكن الحصول على تلك المبالغ الفوري عبر شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية وذلك بأقل الشروط والأحكام اللازمة وبأقل الأوراق المطلوبة فلا يحتاج تمويل شركة التيسير إلى أوراق كثيرة.

تقدم شركة التيسير للتمويل تمويل شخصي طارئ وفوري لا يحتاج إلى كفيل أو تحويل الراتب الشهري لجميع العملاء السعوديين وأيضاً المقيمين كما أتاحت الشركة التمويل للمواطنين المتقاعدين وهناك العديد من المميزات التي يحصل عليها الراغب في طلب تمويل شركة التيسير ومن بين تلك المميزات ما يلي

أعدت شركة التيسير للتمويل التمويل الشخصي بما لا يتعارض مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالسعودية.

كما يتميز أيضاً تمويل شركة التيسير بالإيداع السريع خلال 24 ساعة من التقديم.

كذلك يتميز تمويل شركة التيسير بأنه متاح بدون أشتراط لتحويل الراتب الشهري.

كما يتميز أيضاً تمويل شركة التيسير بأنه متاح بدون تحويل الراتب الشهري.

السعودي والمتقاعد والمقيم يمكنهم طلب التمويل الشخصي من شركة التيسير.

تتم جميع إجراءات طلب التمويل والحصول عليه اونلاين.

12 شهر هي بداية سداد قيمة التمويل الشخصي من شركة التيسير وحتى 60 شهر.

خلال فترة التمويل الشخصي من شركة التيسير يستطيع المتقدم من التسوية المبكرة.

شروط طلب التمويل النقدي من شركة التيسير

تقدم شركة التيسير للتمويل التمويل الشخصي النقدي الفوري للمواطن السعودي والمتقاعد والمقيم بشروط محددة وتتمثل الشروط في الآتي

تشترط شركة التيسير للتمويل أن يكون الدخل للمواطن السعودي يبدأ من 3800 ريال سعودي.

يشترط أن يكون المتقدم ومتقاعد لديه دخل شهري لا يقل عن 7000 ريال سعودي.

بينما يشترط أن يكون المتقدم ومقيم داخل السعودية يحصل على راتب شهري لا يقل عن 6000 ريال سعودي.

كما يشترط أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 19 عام ولا يتعدى 60 عام.

طريقة طلب التمويل الشخصي لدى شركة التيسير

توفر شركة التيسير للتمويل إمكانية الحصول على التمويل الشخصي عبر الإنترنت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة التيسير للتمويل ثم الدخول إلى رابط التمويل الشخصي وتسجيل الدخول وملئ نموذج طلب الحصول على التمويل وإدخال البيانات المطلوبة من أجل الحصول على التمويل ويتم الإيداع الفوري لمبلغ التمويل خلال 24 ساعة فقط بعد التأكد من توافر الشروط والأحكام اللازمة.