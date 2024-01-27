رقم الضمان الاجتماعي المطور الجديد للشكاوى والاستفسارات 1445

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رياض - احمد صلاح - أفادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتقديم الرقم المحسن للضمان الاجتماعي مجانًا، بالإضافة إلى وجود رابط للاستعلام عن أهلية الضمان عبر الموقع الإلكتروني الجديد الذي تم إطلاقه قبل عامين، تأتي هذه الخدمات في إطار جهود الحكومة السعودية لتعزيز جودة الحياة الاجتماعية والاقتصادية، حيث يهدف نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى تقديم خدماته بشكل إلكتروني لتسهيل الوصول وتمكين الأفراد من التحقق من أهليتهم للحصول على الدعم المالي والاستفادة من برامج الضمان الاجتماعي.

يعتبر نظام الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية من الأنظمة الرئيسية لرعاية المواطنين وتوفير الدعم المالي والمعنوي، يهدف النظام إلى تمكين المواطنين للاعتماد على أنفسهم وتقديم الدعم لأسرهم بشكل كامل، ويعمل بالتعاون مع إدارة مصاريف أموال الزكاة لضمان وصول هذه الأموال إلى مستحقيها، يُمكن الاتصال بخدمة العملاء للنظام الاجتماعي عبر الرقم الموحد 11911، وتكون الخدمة متاحة من الأحد إلى الخميس من الثامنة صباحًا حتى الثانية والنصف ظهرًا، كما يُمكن التواصل عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0793117117، وعبر الأرقام التالية: 8001222777 و 0112915588.

الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1445

تلتزم الخطوات التالية للاستعلام عن الأهلية في منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1445: