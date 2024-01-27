خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي 1445 وما الخدمات التعليمية لمستفيدي الضمان

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رياض - احمد صلاح - يعد الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي من أهم الأمور التي ينشغل بها مستفيدو الضمان الاجتماعي، وهو برنامج يهدف إلى توفير الدعم النقدي والتدريبات وتوفير فرص عمل ودورات تأهيلية لمن يستحق لرفع مستوى أبناء الوطن السعودي على الجوانب الاقتصادية والحياتية والاجتماعية.

الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

يلزم للاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي أن يتبع المستعلم الخطوات الآتية:

في البداية الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الموارد البشرية السعودية.

بعد ذلك النقر على أيقونة برنامج الضمان الاجتماعي.

ثم الدخول إلى تبويب نتائج الأهلية.

بعد ذلك إدخال رقم الهوية ورقم السجل الخاصين بالمستعلم.

وفي الخطوة التالية سوف تظهر كافة التفاصيل الخاصة بأهلية المتقدم.

ما هي الخدمات التعليمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

من باب التيسير على الأسر الأشد احتياجًا وفرت وزارة الموارد البشرية مجموعة من الخدمات التعليمية وأتاحتها بشكل مجاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وذلك لتسهيل الحياة عليهم وعلى أسرهم، وفي إطار ذلك نتعرف على تلك الخدمات فيما يلي:

خدمة الحصول على خدمة النقل المدرسي بشكل مجاني.

أتاح برنامج الضمان الاجتماعي خدمة إعفاء أسر المستفيدين من الدعم من الرسوم المالية لعمل اختبار قياس.

كما يتم القبول بشكل استثنائي في مرحلة التقديم على الجامعات لأبناء أسر المستفيدين.

خدمة الدعم على حقيبة المدرسة.

اشتراط توافر متطلبات التعليم للتأهل للحصول على معاش الضمان.

عدم الأهلية لعدم توافق القيمة الإيجارية

ظهر مؤخرًا سبب لعدم أهلية الضمان الاجتماعي وهو لعدم توافق القيمة الإيجارية، وهي رسالة عدم الأهلية تظهر للمتقدمين عند الاستعلام عن الأهلية نتيجة أن القيمة المالية المدونة في عقد الإيجار تكون أقل من قيمة الإيجارات في المنطقة أو أقل من أسعار الإيجار في السوق العقاري عمومًا، وذلك بحسب ما قدرت الجهة المعنية.