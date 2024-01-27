انت الأن تتابع خبر شروط عبد اللطيف جميل لتقسيط السيارات والمستندات والمميزات 6 الرائعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقدم لكم في هذا التقرير شروط عبد اللطيف جميل لتقسيط السيارات، التي يلجأ إليه الكثير من المواطنين في الآونة الأخيرة نظرًا لارتفاع أسعار السيارات، حيث يتجه الأشخاص إلى خِيار تقسيط السيارات لتسهيل عملية الدفع، ومن أشهر الشركات التمويلية التي تسهل تقسيط السيارات في المملكة هي شركة عبد اللطيف جميل، التي تعد من اهم الشركات المساهمة والمرخصة من قبل البنك المركزي السعودي، التي تعمل في مجال التأجير التمويلي، وتمويل الأصول الإنتاجية، وتمويل المنتجات الاستهلاكية، والتمويل العقاري.

شروط عبد اللطيف جميل لتقسيط السيارات

يشترط أن يكون المستفيد موظفًا في أي من القطاعين الحكومي أو الخاص.

يجب ألا يقل الراتب الشهري للمستفيد عن 3000 ريال سعودي.

ألا تقل مدة خدمة المستفيد عن شهر واحد لموظفي القطاع الحكومي وألا تقل عن ثلاثة أشهر لموظفي القطاع الخاص.

يمكن الحصول على السيارة بدون كفيل حال استيفاء الشروط.

يشترط امتلاك سجل ائتماني يسمح بذلك.

يجب أن تكون نسبة الالتزامات لدى المستفيد تتوافق مع الأنظمة

يقبل التمويل المواطنين المتقاعدين شرط استيفاء الشروط، واليكم رابط تمويل السيارات من بنك الإنماء.

المستندات المطلوبة لتقسيط السيارات عبد اللطيف جميل

تقديم خطاب تعريف حديث الإصدار من جهة العمل على أن يكون مصدق من الجهة المنوطة بذلك.

نسخة من بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة الإقامة شرط أن تكون سارية المفعول.

تقديم صورة من شــهادة التأمينات الاجتماعية أو تقديم كشف حساب بنكي لأخر ثلاث أشهر.

تقديم نسخة من رخصة القيادة شرط أن تكون سارية المفعول، واليكم رابط شروط مصرف الراجحي لتمويل السيارات.

مميزات عبد اللطيف جميل لتقسيط السيارات

يمكنك امتلاك سيارتك الجديدة بمنتهى السهولة مع حلول عبد اللطيف جميل التمويلية المبسطة.

وجود علامات تجارية عديدة.

إتاحة مدة تمويل تصل إلى 60 شهرا.

الحصول على السيارة بإجراءات سهلة و ميسرة.

يمكنك عدم دفعة أولى.

إمكانية الحصول على السيارة دون وجود كفيل، واليكم رابط فتح حساب في مصرف الراجحي اون لاين.

خطوات الحصول على سيارة من عبد اللطيف جميل