خطوات التسجيل فى الاختبار التحصيلي لطلاب الشهادة الثانوية بالسعودية 2024خطوات التسجيل فى الاختبار التحصيلي لطلاب الشهادة الثانوية بالسعودية 2024

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رياض - احمد صلاح - هناك الكثير من الطلاب والطالبات بالمملكة يبحثون عن خطوات التسجيل فى الاختبار التحصيلي وذلك للدخول فى ذلك الاختبار من أجل الالتحاق بالجامعات السعودية، هذا وما قد قامت به هيئة تقويم التعليم والتدريب عن موعد التسجيل فى الاختبار التحصيلي لطلاب المرحلة الثانوية 2024، ويعتبر هذا الاختبار قياسا موحدا لجميع خريجي المرحلة الثانوية العامة فى بعض المقررات العلمية والنظرية التي يجب عليهم تخطيها للحصول على أعلي الدراجات والدخول فى الجامعات، هذا الحديث الذي سوف نقوم بالحديث عنه وعن الخطوات التي يجب على جميع الطلاب اتباعها للتسجيل فى الاختبار التحصيلي.

خطوات التسجيل فى الاختبار التحصيلي

قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب بتوضيح الخطوات التي يجب على جميع الطلاب اتباعها للتسجيل فى الاختبار التحصيلي والتي تتم بشكل إلكتروني بكل سهولة ويسر تحقيقا لرؤية المملكة نحو 2023 إلى التحول الرقمي وتوفيرا للجهد والوقت معا، وبناءا على ذلك يمكنك التسجيل وفقا لبعض المعايير وشروط التسجيل في الاختبار التحصيلي، والذي يكون على النحو التالي:

عليك زيارة الموقع الرسمي لقياس الوطني.

قم بتسجيل الدخول وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

قم بتحديد أنك لست روبرت.

اضغط على القائمة الرئيسية ومنها الاختبارات.

من القائمة المعروضة والخاصة بالاختبارات قم باختيار الاختبار التحصيلي لشهادة الثانوية العامة.

قم بتحديد نوع الاختبار الذي تود الاختبار فيه.

عليك ملء كافة البيانات المطلوبة بطريقة صحيحه.

قم بالموافقة على الشروط والأحكام بعد الاطلاع عليها.

اضغط على إرسال الطلب.

متي يفتح التسجيل التحصيلي 2024؟

لقد حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب الموعد الذي يتم فيه فتح باب التسجيل فى الاختبار التحصيلي بالمملكة والذي تقر أن يكون يوم 1 من شهر فبراير وحتي 15 مارس لعام 20240 بينما الفترة الثانية تبدأ من يوم 1 فبراير حتي 12 أبريل للعام الحالي وذلك للذكور والإناث.

رسوم الاختبار التحصيلي 2024

لكي يريد الطلاب الدخول فى الاختبار التحصيلي على دفع الرسوم المقررة لذلك، والتي قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب بتوضيحها لكافة جميع الطلاب حيث تقرر أن يتم دفع رسوم 200 ريال سعودي لكل اختبار كما يجب على الجميع تسديد تلك الرسوم قبل انتهاء موعد التسجيل.