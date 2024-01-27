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رياض - احمد صلاح - كيف افتح حساب في بنك الراجحي أون لاين بالشروط 5 الجديدة التي نوضحها إليكم عبر موقعكم الإلكتروني دوت الخليج، يحرص الكثير من الأشخاص داخل المملكة من المواطنين والمقيمين بفتح حسابات بنكية، يعد بنك الراجحي من أهم البنوك السُّعُودية صاحبة السمعة الطيبة التي يلجأ إليها الملايين سواء الحصول على قروض أو لفتح حساب بنكي، نظرًا لما يقدمه البنك من خِدْمَات مميزة تعمل على راحة العملاء، من أهم هذه التسهيلات فتح حساب بنكي اون لاين.

كيف افتح حساب في بنك الراجحي أون لاين

لم يعد الأمر يحتاج منكم سوي عدة خطوات بسيطة للغاية كي تتمكن من فتح حساب في مَصْرِف الراجحي عبر الإنترنت، تأتي هذه الخطوات كالتالي:

الدخول على موقع مصرف الراجحي.

الضغط على “فتح حساب”.

الموافقة على الشروط المطلوبة.

سجل البيانات المطلوبة (معلومات التواصل، الدخل الشهري، الهُوِيَّة، التوظيف).

حدد أقصي مبلغ متوقع في عملية واحدة.

اختار الفرع الأقرب إليك لاستكمال فتح الحساب الجاري.

سجل بيانات الجنسية، الحالة الاجتماعية، معلومات الضرائب، العنوان، أرقام هواتف أفراد الأسرة.

الضغط على إرسال النموذج.

الانتظار حتي مراجعة البنك لطلبك.

شروط فتح حساب في مصرف الراجحي

حددت إدارة البنك عدة شروط القبول في فتح حساب في مصرف الراجحي تعد أبرز هذه الشروط التالي:

العمر لا يقل عن 18 عام.

بطاقة هُوِيَّة تكون سارية.

رَقْم هاتف محمول مسجل باسم المتقدم.

يشترط أن تكون مسجل في منصة أبشر.

ألا تكون تشغل منصب سياسي، وإليكم رابط شروط مصرف الراجحي لتمويل السيارات.

فتح حساب في الراجحي عن طريق تطبيق الراجحي

إذا كنت مقيم في المملكة وترغب في فتح حساب في مؤسسة الراجحي عن طريق تطبيق الراجحي عليك اتباع الخطوات التالية:

الدخول على تطبيق الراجحي.

يمكنكم تحميل تطبيق الراجحي من متجر جوجل بلاي او ابل ستور.

سجل اسم المستخدم وكلمة المرور.

اضغط على (تذكرني).

النقر على تسجيل.

اكتب رَقَم الهاتف.

سجل الهُوِيَّة الوطنية.

الموافقة على الشروط والأحكام.

حدد اللقب، مصدر الدخل.

مقدار دخلك الشهري.

الضغط على التالي.

النقر على اكمل.

سجل معلومات العنوان، المدينة، اسم الشارع.

سجل الرمز البريدي.

حدد تقريبَا المبلغ الأقصي الذي ربما أن تتعامل به.

الانتظار لاستقبال رسالة خاصة على هاتفك بها رقم كود.

سجل هذا الكود في المكان المناسب.

الضغط على (التالي).

انتظر حتي تأتي رسالة نجاح العملية، وإليكم رابط طريقة شحن قسيمة سوا من الراجحي.

أنواع قروض الراجحي

هناك العديد من قروض بنك الراجحي الذي يمكنكم الحصول عليها من مصرف الراجحي أبرزها التالي:

تمويل السيارات: يقدم بنك الراجحي قروض السيارات، سواء كانت السيارات مستعملة أو جديدة وفقا إلى العديد من التسهيلات والإجراءات.

قرض السكن: يمكنكم الحصول على تمويل المنازل والمساكن التي تتبع إلى الضمان الاجتماعي.

تمويل الأعمال: أحد التمويلات الخاصة برجال الأعمال.

قرض التأجير العقاري.

تمويل التعليم.

شروط الحصول على قرض من بنك الراجحي

توافر دخل شهري.

أن يكون العمر مناسب وفقاً للحد الأدنى والاعلي.

تقديم الضمانات المطلوبة.

تقديم المستندات اللازمة.

إثبات أدلة السداد.

وصلنا معكم لختام شرح كيف افتح حساب في بنك الراجحي أون لاين بالشروط 5 الجديدة.