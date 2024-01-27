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رياض - احمد صلاح - أوضحت خدمة المستفيدين لبرنامج حساب المواطن كيفية حذف الضمان الاجتماعي من حساب المواطن 1445 بالخطوات بالمملكة العربية السعودية، وقد قام برنامج حساب المواطن مسبقًا بتوضيح شروط الاستحقاق من حساب المواطن، كما أكد البرنامج على ضرورة الإفصاح عن البيانات والإفصاح عن السجل التجاري إن وجد، حتى لا يؤثر ذلك على الأهلية.

يتم حذف الضمان الاجتماع من برنامج حساب المواطن عبر اتباع بعض الخطوات، فتجدر الإشارة إلى أن راتب الضمان المطور لم يتم إضافته إلى إجمال الدخل المشار إليه من قبل برنامج حساب المواطن، وقد أوضحت خدمة المستفيدين لبرنامج حساب المواطن أن الضمان الاجتماعي ليس ضمن الدخل الذي يتم الإفصاح عنه بالبرنامج، ولحذف الضمان الاجتماعي من حساب المواطن، يتم اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى رابط برنامج حساب المواطن البوابة الإلكترونية.

ثم قم بتسجيل الدخول لحساب المستفيد.

انتقل إلى ملف المستفيد، ثم أدخل إلى البيانات العامة.

ثم يتم حذف الدخل الذي يختص بالضمان الاجتماعي.

أنقر على أيقونة حفظ.

شروط الاستحقاق من برنامج حساب المواطن

يجب توفر عدد من الشروط التي تلزم للاستحقاق من برنامج حساب المواطن، تلك الشروط تأتي على النحو التالي: