سدد ديونك واستلم 25000 ريال بدون تحويل راتب بقسط 750 ريال بفترة سداد 48 شهر

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رياض - احمد صلاح - تسعى شركة تمويل الأولى دائما علي تقديم حلول تمويلية بأسهل الطرق والشروط، التي تمكنك من استلم 25000 ريال بدون تحويل راتب بجميع افراد المجتمع السعودي لكي يتمك الجميع أيضا من تقديم طلب والحصول على التمويل في وقت وجيز، يمكنك الان التقديم علي تمويل شركة الأولي للمزيد من المعلومات تباع الفقرات التالية للمقالة.

لكل مواطنين الممكلة العربية السعودية يمكنهم التقديم علي التمويل الشخصي المقدمة من خلال شركة الاولي، الضي يقدم بمجموعة شروط سهلة وميسرة لمساندة جميع المواطنين في تسهيل توفير جميع متطلبات الحياة، أذا كنت ترغب في الحصول علي تمويل الأولي الشخصي الشروط كالتالي:

لابد أن لايقل عمر العميل عن 21 عام ولا يتعدي ال60 عام عند سداد أخر قسط.

يمكن للمواطنين المتقاعدين بالتثديم علي امويل الأولي وأيضا العاملين.

الحد الأدنى للراتب 5000 ريال شهريا.

يتم استقطاع نسبة من راتب المستفيد من التمويل يمبلغ 500 ريال.

فترة سداد التمويل تصل إلي 48 شهريا.

الحد الأدنى لمبلغ التمويل لا يقل عن 10,000 ريال والحد الأعلى للتمويل نص مليون ريال.

مدة الخدمة 4 شهور كحد أدنى للقطاع الخاص و3 شهور للقطاع الشبه الحكومي وشهر للقطاع الحكومي.

ما هي طريقة التقديم تمويل الأولى الشخصي في السعودية؟

أذا كنت ترغب في الحصول علي التمويل الشخصي من شركة أولي بمبلغ 25000 ريال يمكنك تطبيق الخطوات التالية بكل سهولة ويسر وهي كالتالي: