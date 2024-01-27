انت الأن تتابع خبر يصل 71000 ألف ريال بدون كفيل .. احصل الآن على تمويل شخصي من بنك البلاد بقسط 1333 ريال وفترة سداد حتى 60 شهر "كبر مشروعك من غير قلق" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من الطبيعي أن يكون لبعض الأفراد في المملكة العربية السعودية احتياجات راغبين في قضائها ولكن ليس لديهم الدعم المالي لهذا الأمر، لهذا يتم اللجوء إلى أخذ تمويل شخصي حسب احتياجات العميل ويقدم لكم بنك البلاد وهو أحد أهم البنوك الموجودة في المملكة العربية السعودية، وله عده فروعا في مختلف الأحياء، تمويل شخصي سريع بمبلغ يصل إلى 71 ألف ريال سعودي، على أن يكون هذا بشروط ميسرة، وفي هذا الموضوع ومن خلال موقع بوابة الصبح سوف نذكر لكم كل التفاصيل بخصوص التمويل المقدم من بنك البلاد.

مميزات تمويل بنك البلاد

هناك بعض المزايا التي يتم الحصول عليها عندما يتم أخذ تمويل شخصي من بنك البلاد، وهذا ما جعله الخيار الأمثل بالنسبة لعدد كبير جدا من المواطنين الموجودين في المملكة العربية السعودية:.

أولا هذا التمويل متوافق كلياً مع أحكام الشريعة الإسلامية وكذلك معتمد من الهيئة الشرعية للبنك.

ثانيا فترة سداد هذا التمويل تصل إلى خمس سنوات بمعدل 60 شهرا.

ثالثا هناك إمكانية للسداد المبكر إذا رغب العميل في ذلك وهذا في أي وقت.

رابعا كافة الإجراءات الخاصة بالحصول على هذا التمويل سهلة وسريعة.

خامسا يمكن الحصول على هذا التمويل دون الحاجة إلى كفيل.

أخيرا قيمة التمويل تصل إلى 71 ألف ريال سعودي القسط الشهري لهذا التمويل هو 1333 ريال سعودي.

شروط الحصول على تمويل بنك البلاد

هناك بعض الشروط التي يجب أن يتم توافرها للحصول على تمويل شخصي من بنك البلاد وقد جاءت الشروط على النحو التالي:

أولا لابد وأن يمتلك المواطن حسابا شخصيا جاري في أي بنك.

ثانيا لابد ألا يقل راتب المواطن عن 5000 ريال سعودي.

ثالثا لا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة للحصول على هذا التمويل.

رابعا أن يعمل العميل في منشأة معتمدة تابعة لدى هذا البنك سواء كان في قطاع عام أو خاص.

طريقة الحصول على تمويل بنك البلاد

هناك بعض الخطوات السهلة والسريعة التي يجب أن يتم إتباعها للحصول على تمويل بنك البلاد أونلاين: