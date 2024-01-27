نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمعية العمومية لهيئة الصحفيين السعوديين تنعقد غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعقد هيئة الصحفيين السعوديين في تمام الساعة الـ 12:30 من يوم غدٍ الأحد جمعيتها العمومية "حضوريًا" بمقر الهيئة بالرياض، داعيةً أعضائها المجددين لعضويتهم عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م، لحضور أعمال الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد.

وتتطّلع الهيئة لحضور الأعضاء أو توكيل من ينوب عنهم من المجدد عضويتهم، وفقًا لنموذج الوكالة الموجود في موقع الهيئة الإلكتروني، مشيرةً إلى أن تسليم الوكالات مبكرًا يساعد في انسيابية تسجيل حضور الأعضاء.

ويشمل جدول أعمال الجمعية العمومية الذي أقره مجلس إدارتها عرضًا لما قامت به الهيئة، وفروعها في الفترة الماضية من برامج وأنشطة، والمصادقة على القوائم المالية للهيئة، والاستماع إلى آراء ومقترحات الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع وانتخاب مجلس إدارة جديد