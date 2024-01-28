شروط الدعم السكني للعسكريين وخطوات التسجيل للحصول على 640 ألف ريال

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رياض - احمد صلاح - شروط الدعم السكني للعسكريين، وكيفية التقديم بعد سلسلة التعديلات التي قامت بها الحكومة السُّعُودية مؤخرًا، خاصة في مبادرة الدعم السكني للعسكريين التي تعد واحدة من أبرز المبادرات السكنية التي تهدف إلى التسهيل على منسوبي القطاع العسكري داخل الأراضي السُّعُودية، حيث منحت المبادرة السكنية للعسكريين الحصول على قرض حسن من صندوق التنمية العقارية بالمشاركة مع وزارة الإسكان يصل إلى 20% من قيمة العَقَار بحث لا يزيد المبلغ عن 140 ألف ريال سعودي، فضلا عن ذلك إمكانية الحصول على قرض يصل إلى 500 ألف ريال لشراء وحدة سكنية سواء من إحدى مشروعات الوزارة أو من السوق (جاهزة أو تحت الإنشاء)

شروط الدعم السكني للعسكريين

يمكنكم أعزائي المواطنين السعوديين المنتسبين إلى الجهات العسكرية الحصول على الدعم السكني وفقًا إلى عدة شروط جاءت كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم على رأس الخدمة العسكرية.

يشترط ألا يكون قد تبقي في مدة خدمته العسكرية أقل من سنتين.

ألا يكون قد استفاد من الدعم السكني من قبل.

يجب أن يكون سعودي الجنسية ولا يقل عمره عن 25 عام.

ألا تكون الأسرة تمتلك مسكن خلال آخر 5 سنوات.

خطوات التسجيل في الدعم السكني للعسكريين

يمكنكم موطني المملكة العربية السُّعُودية من العاملين في الجهات العسكرية التقديم في برنامَج الدعم السكني المخصص للعسكريين وفقًا للخطوات التالية:

الدخول إلى صندوق التنمية العقارية.

اختيار مبادرة الدعم السكني.

تسجيل البيانات المطلوبة.

كتابة بيانات عمل المتقدم ويحدد عسكري عند النوع.

حدد الرتبة.

كيفية التواصل مع فريق الدعم السكني

يمكنك عزيزي العسكري التواصل مع فريق الدعم السكني عن طريق عدة خطوط أتصال جاءت كالتالي:

التواصل من خلال الرقم الأول 199090.

الاتصال عن طريق رَقَم 920033321.

التواصل عبر سكني.

كم مبلغ الدعم السكني للعسكريين ؟

كما ذكرنا في مقدمة هذا التقرير أن الحكومة السُّعُودية تمنح المواطنين السعوديين الذين يعملون في الجهات العسكرية 140 ألف ريال+ 500 ألف ريال سعودي يحصل عليها عند القبول في مبادرة الدعم السكني للعسكريين.

موعد سداد الدعم السكني للعسكريين ؟

حددت الحكومة السُّعُودية ممثلة في وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية أن جدولة سداد دعم سكني للعسكريين قد يصل إلى 20 عام حد أقصى و15 عام حد أدنى.80

طلب دعم سكني

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان في المملكة العربية السعودية خدمة طلب الدعم السكني الذي يستهدف المواطن والمواطنة للتقديم في الوزارة للحصول على الدعم السكني وفقاً إلى الآليات التي حددتها والمتضمنة كل من شروط الاستحقاق، بعدها يمكن للمواطنين التسجيل في قوائم طلبات الدعم السكني كالتالي:

توجة إلى بوابة سكني.

قراءة شروط الدعم السكني.

مراجعة اللائحة التنفيذية للدعم السكني.

بدء الخدمة عن طريق تسجيل الدخول.

سجل البريد الإلكتروني.

أكتب كلمة المرور.

إتمام عملية التسجيل.

الإجابة على الأسئلة المطروحة.

تظهر في النهاية رسالة تهانينا انت الان مؤهل للدعم السكني، إليكم رابط طلب التنازل عن الدعم السكني بين الزوجين.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا المقال الذي كشفنا فيه شروط الدعم السكني للعسكريين وخطوات التسجيل للحصول على 640 ألف ريال.