نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير المملكة بالقاهرة يشارك في حفل تدشين كتاب "سعوديون عاشوا في مصر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك أسامة بن أحمد نقلي سفير خادم الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، اليوم، في حفل تدشين كتاب "سعوديون عاشوا في مصر" للإعلامي والكاتب السعودي الدكتور أحمد بن عبدالرحمن العرفج بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك بحضور عدد من الشخصيات والكتاب والروائيين السعوديين والمصريين.

وخلال حفل التوقيع، أعرب السفير نقلي عن سعادته لحضور الحفل، مشيرا إلى أن الإلتقاء الدائم بين المفكرين السعوديين والمصريين من خلال المناسبات الثقافية مثل معارض الكتاب والندوات وغيرها من الفعاليات والبرامج يعكس قوة الترابط الاجتماعي والإنساني والثقافي بين الشعبين الشقيقين، ويحمل بعدا تاريخيا للعلاقات السعودية المصرية الممتدة عبر التاريخ في مختلف المجالات.

ومن جانبه، تحدث الدكتور العرفج عن فكرة الكتاب التي تصف حجم الترابط الاجتماعي بين المملكة ومصر من خلال أبرز الرواد والأسماء السعوديين في عدد من المسارات كان أبرزها المسار الدبلوماسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والفني.