كيفية الاعتراض على المخالفات المرورية عبر منصة أبشر

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رياض - احمد صلاح - تعد منصة أبشر منصة إلكترونية حكومية سعودية تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية.

شروط الاعتراض على المخالفات المرورية عبر منصة أبشر

يلزم أولا للقيام بالاعتراض على مخالفات المرور عبر منصة أبشر بالمملكة العربية السعودية توافر اليد من الشروط والتي منها:-

أن تكون مسجلاً في منصة أبشر.

أن تكون المخالفة مسجلة من قبل نظام ساهر فقط.

أن تكون المخالفة لم يتم تسديدها.

أن يتم تقديم طلب الاعتراض خلال 30 يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة.

خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية عبر منصة أبشر

خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية عبر منصة أبشر خدمة سهلة وسريعة تتيح للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية الاعتراض على المخالفات المرورية دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب المرور، والآن نتعرف على خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية عبر منصة أبشر بالسعودية كما يلي:-

تسجيل الدخول إلى منصة أبشر، من خلال زيارة موقع أبشر الإلكتروني.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، والضغط على “تسجيل الدخول”، ثم الذهاب إلى “خدمات المرور”.

وبعد ذلك القيام بالضغط على “الاعتراض على المخالفات المرورية”.

اختيار المخالفة التي ترغب في الاعتراض عليها، من خلال إدخال بيانات الاعتراض، واختيار سبب الاعتراض، وإرفاق المستندات الداعمة، ومراجعة الطلب وإرساله.

يمكنك متابعة حالة طلب الاعتراض من خلال منصة أبشر.