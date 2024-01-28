انت الأن تتابع خبر مميزات تصريح السفر الإلكتروني ETA إلى بريطانيا للسعوديين 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يُعد تصريح السفر الإلكتروني ETA هو إحدى الأمور التي تطلبها بعض الدول من المسافرين المعفيين من تأشيرة الدخول إليها، وهذا التصريح هو عبارة عن وثيقة إلكترونية يتم التقديم من أجل الحصول عليها من خلال الإنترنت، حيث أنه يُعد تحقق أمني تقوم به تلك الدول عن طريق أنظمة إلكترونية مرتبطة بقواعد أمنية من أجل التحقق من أي مخاطر يمكن أن يُشكلها هؤلاء المسافرين المعفيين سواء كانت تتعلق بمشاكل أمنية أو غيرها من المخاطر، وقد تم الإعلان عن أنه سيسمح بسفر السعوديين إلي بريطانيا من خلال تصريح السفر الإلكتروني ETA، ونحن هنا للتعرف على مميزات هذا النظام الجديد.

مميزات تصريح السفر الإلكتروني إلي بريطانيا للسعوديين

كانت قد أعلنت المملكة المتحدة عن أنه يمكن السعوديين الدخول إلى بريطانيا من خلال تصريح السفر الإلكتروني بدلًا من التأشيرة الاعتيادية، وذلك بدءًا من الشهر المقبل في الثاني والعشرين من فبراير، ومن مميزات هذا النظام أنه يمكن تقديم الطلب للحصول على التصريح عبر تطبيق UK ETA، وتكون الرسوم الخاصة بالطلب 10 جنية استرليني أي ما يعادل تقريبا 45 ريال سعودي، يصدر التصريح في خلال 3 أيام عمل فقط، تكون مدة هذا التصريح سنتين متعدد الدخول، ويسمح بالإقامة لحامل التصريح في المملكة المتحدة سِتة أشهر، كما يسمح له بالدراسة قصيرة المدى.

بداية تطبيق النظام الجديد الذي يسمح بسفر السعوديين إلى #بريطانيا بواسطة تصريح السفر الإلكتروني ETA ابتداءً من يوم من 22 فبراير 2024.

مميزات هذا النظام/

رفع الطلب عبر (تطبيق UK ETA).

رسوم 45 ريال تقريبًا، 10 باوند.

التقديم و الإصدار خلال 3 أيام عمل.

مدة التصريح… pic.twitter.com/R93bY0rnhp

— الموجز السعودي (@saudistuff) رسميًا:



بداية تطبيق النظام الجديد الذي يسمح بسفر السعوديين 🇸🇦 إلى #بريطانيا 🇬🇧 بواسطة تصريح السفر الإلكتروني ETA ابتداءً من يوم من 22 فبراير 2024.



مميزات هذا النظام/

رفع الطلب عبر (تطبيق UK ETA).

رسوم 45 ريال تقريبًا، 10 باوند.

التقديم و الإصدار خلال 3 أيام عمل.

مدة التصريح… pic.twitter.com/R93bY0rnhp — الموجز السعودي (@saudistuff) January 25, 2024 " rel="noopener" target="_blank">January 25, 2024

خطوات الحصول على تصريح السفر الإلكتروني

من أجل الحصول على تصريح السفر الإلكتروني وذلك عن طريق الآتي:

الذهاب إلى التطبيق.