طريقة نقل كفالة عامل بالسعودية والشروط المطلوبة 1445

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رياض - احمد صلاح - نقدم لكم في السطور التالية طريقة نقل الكفالة بالسعودية حيث تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية خدمة نقل كفالة العمال الوافدين من المؤسسات إلى الأفراد، وتسعى الوزارة إلى تسهيل هذه العملية من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بها ويتطلع ذلك اتباع سلسلة من الخطوات التي تساعد على تقليل الجهد والوقت الذي قد يستغرقه الأفراد في زيارة المقرات الحكومية لذا سنتعرف على خطوات نقل الكفالة بالسعودية في مقالنا والشروط الضرورية للنقل.

طريقة نقل الكفالة بالسعودية

يمكن للأفراد نقل كفالة العمال الوافدين بسهولة من خلال مصة وزارة الموارد البشرية ،ويجب على الراغبين في النقل الاطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة بهذه العملية لضمان نجاحها وتتمثل خطوات نقل الكفالة بالسعودية في الآتي:

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية.

ثم اضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية نقل عامل وافد.

عليك إدخال رقم الإقامة للعامل المراد نقل الكفالة الخاصة به.

عليك تعبئة نموذج الطلب بالبيانات الخاصة المطلوبة.

ثم اضغط على أيقونة إرسال الطلب.

شروط نقل كفالة عامل بالسعودية

بعد الاطلاع على طريقة نقل الكفالة بالسعودية تعرف على شروط نقل هذه الكفالة التي يلزم توافرها لنقل كفالة العمل من المؤسسات إلى الكفيل وتأتي هذه الشروط في السطور التالية: