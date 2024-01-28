انت الأن تتابع خبر التعليم السعودي يوضح حالات تأدية الاختبارات عن بُعد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة التعليم السعودية، عن الحالات التي يتم على أساسها تأدية الاختبارات عن بُعد للطلبة والطالبات في مدارس التعليم المختلفة، وذلك من خلال تعميم رسمي تم نشره وتوجيهه إلى المديريات والإدارات التعليمية المختلفة والمدارس في كافة أنحاء المملكة، حيث تم فيه التأكيد على منع تأدية الاختبارات عن بُعد، وأدائها حضوريًا فقط، إلا في 5 حالات.

حالات تأدية الاختبارات عن بُعد

ووفقًا لما نصل عليه دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات، فيُمكن تأدية الاختبارات عن بُعد في الحالات التالية: