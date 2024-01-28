انت الأن تتابع خبر التعليم السعودي يوضح حالات تأدية الاختبارات عن بُعد والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة التعليم السعودية، عن الحالات التي يتم على أساسها تأدية الاختبارات عن بُعد للطلبة والطالبات في مدارس التعليم المختلفة، وذلك من خلال تعميم رسمي تم نشره وتوجيهه إلى المديريات والإدارات التعليمية المختلفة والمدارس في كافة أنحاء المملكة، حيث تم فيه التأكيد على منع تأدية الاختبارات عن بُعد، وأدائها حضوريًا فقط، إلا في 5 حالات.
حالات تأدية الاختبارات عن بُعد
ووفقًا لما نصل عليه دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات، فيُمكن تأدية الاختبارات عن بُعد في الحالات التالية:
- الطالب الموقوف في السجن / الإصلاحية وفق الإجراءات المنظمة لذلك.
- الطالب المريض من ذوي الظروف الطارئة أو المزمنة التي تمنعه من الحضور.
- الطالب من ذوي الإقامة الطويلة في المنزل لظروف مرضية شديدة أو معدية.
- الدارسون المرابطون على الحد وفق الإجراءات المنظمة لذلك.
- المنومون في مراكز الأورام.
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- واشترطت الوزارة تقديم التقارير الطبية والرسمية التي تثبت الحالة من الحالات السابق ذكرها، لكي يتم لها السماح بتأدية الاختبارات عن بُعد.وأضاف بيان وزارة التعليم السعودية، بأنه في حالة توفر التقارير الطبية والمستندات الرسمية التي تثبت كل حالة من الحالات الخمس السابق ذكرها، يتم عقد لجنة تصدر توجيه من صاحب الصلاحية بتحويل التعليم الحضوري إلى التعليم الإلكتروني أثناء فترة تنفيذ الاختبار النهائي، مع العلم أنه قد يتم تأجيل الاختبار إلى موعد الاختبار البديل بداية الفصل الدراسي الثاني لعام 1445هـ.