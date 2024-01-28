انت الأن تتابع خبر طريقة تقديم طلب تقسيط المستحقات الضريبة في السعودية 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتم الاستعلام عن طريقة تقديم طلب تقسيط المستحقات الضريبية بصفة يومية تقريباً، حيث أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن طريقة تقديم طلب تقسيط المبالغ المالية المستحقة بشكل إلكتروني عبر موقع الهيئة، وفي هذا المقال سنقوم بتوضيح كافة التفاصيل الخاصة بتقسيط تلك الضرائب، فتابعوا معنا هذا المقال.

خطوات تقسيط المستحقات الضريبية

يمكنكم تقسيم أو تقسيط المستحقات الضريبية إلكترونية عبر موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، واتباع التالي:

قم بتقديم الطلب خلال فترة المبادرة، ولا يمكن التقديم بعدها.

يقوم فريق هيئة الزكاة بمراجعة طلب تقسيط المستحقات الضريبية، وذلك للتأكد من استحقاق الشخص المكلف بتقسيط المبالغ المستحقة.

على مدة محددة، سوف يتم تقسيط المستحقات الضريبية، وذلك وفقاً لإجراءات وشروط تقسيط المبالغ المالية المستحقة.

وفي حال ألغت الهيئة خطة التقسيط، فسوف تجمع الهيئة الغرامات المالية المستحقة، والتي لم يتم تسديدها من تاريخ الاستحقاق.

طريقة تقديم طلب خطة تقسيط الضرائب

يتمكن المكلف من تقديم طلب خطة تقسيط الضرائب من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول على البوابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الإلكترونية.

الإلكترونية. اختر طلب خطة تقسيط، ثم عليك أن تقوم باختيار نوع الضريبة الخاصة بخطة التقسيط.

اطلع على الشروط والتعليمات ووافق عليها، ثم قم بالضغط على “تأكيد”.

عبئ النموذج الذي يظهر أمامك، إذ لا بد من إدخال البيانات التالية:

التفاصيل الخاصة بالمكلف، قم بالتحقق منها ثم اضغط على “استمر”.

التقسيط، عليك أن تحدد الفاتورة التي تريد تقسيطها، ومن ثم الضغط على “استمر”.

المرفقات المالية، وفيها يتم تقديم كشف حساب بنكي لآخر 3 شهور ، وكذلك مستندات القوائم المالية لآخر 3سنوات، ومن ثم الضغط على “استمر”.

إعداد التفاصيل الخاصة بخطة التقسيط وهي:

اختيار سبب طلب التقسيط.

اختيار تكرار الدفع، مع مراعاة ألا تقل الدفعة التي سيتم تقديمها عن 20% من المبلغ المستحق.

عليك أن تقوم بمراجعة طلبك للتأكد من صحة البيانات المدخلة.

احتفظ برقم الطلب، رقم الفاتورة ومبلغ الدفعة الذي قمت بسدادها.

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