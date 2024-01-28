دليل الموارد البشرية: طريقة الوصول إلى الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية الوطنية

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رياض - احمد صلاح - يسعى العديد من المواطنين والمستفيدين في المملكة العربية السعودية لمعرفة طريقة تسجيل الدخول إلى خدمة الضمان الاجتماعي، حيث يعتبر خدمات الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية حلاً متكاملاً لتوفير الدعم للفئات المحتاجة، كما يتيح هذا النظام الإلكتروني سهولة الدخول للمستفيدين إلى مجموعة متنوعة من الخدمات، حيث يُتيح للأفراد استعلامًا إلكترونيًا عن المواعيد المخصصة للدفعات واستحقاقات الدعم والشروط المتعلقة بمعاش الضمان الاجتماعي، ومن خلال هذا المقال، سنوضح لكم الخطوات اللازمة للدخول إلى حساب الضمان المطور وكيفية الاستعلام عن الأهلية.

خطوات الدخول إلى الضمان الاجتماعي

باستخدام الخطوات التالية، يمكن لجميع المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي المطور الدخول إلى حساباتهم قبل إيداع الدفعة السادسة والعشرين لشهر فبراير:

أولا يرجى زيارة الموقع الرسمي للنفاذ الوطني. بعدها قم بتسجيل الدخول باستخدام بياناتك الشخصية المطلوبة وبدقة. بعد ذلك قم بإدخال رقم الهوية الوطنية. قم بكتابة كلمة المرور المرتبطة بحساب الضمان الاجتماعي. قم بإدخال الرمز المرئي المعروض على الشاشة. انقر على القسم المختص بالطلبات في الواجهة الرئيسية. قم بإدخال قيمة الدفع وتحقق من الأهلية. انقر على تأكيد لإكمال العملية.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية

من أجل معرفة أهلية الضمان الاجتماعي والحصول على معلومات إضافية، يُمكن للمواطنين المستفيدين في المملكة العربية السعودية يرجي إتباع الخطوات التالية: