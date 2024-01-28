انت الأن تتابع خبر إيداع فوري 200 ألف ريال بدون كفيل وبدون تحويل الراتب لجميع العملاء من التيسير للتمويل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - القرض الشخصي الفوري عبر شركة التيسير للتمويل تم إعداده بالعديد من المميزات التي يحتاج إليها المستفيدين من طلب التمويل فيتميز التمويل الشخصي من شركة التيسير بأنه متوفر بدون أشتراط لوجود أى ضمانات فلا يحتاج التمويل إلى كفيل كما لا يحتاج أيضاً إلى تحويل للراتب الشهري كما ميزت أيضاً شركة التيسير تمويلها بأنه متوفر بإيداع فورى وخلال 24 ساعة من طلب التمويل.

التمويل الشخصي من شركة التيسير للتمويل متاح لكافة المستفيدين من العملاء السعوديين والمقيمين وكذلك المتقاعدين بدون أشتراط لتقديم كفيل وبدون أشتراط أيضاً لتحويل الراتب الشهري ومن أجل الإستفادة من كل تلك المزايا يشترط أن يكون المتقدم مطابق للشروط التالية

أشترطت التيسير للتمويل أن يكون المستفيد من التمويل عمره لا يقل عن 19 عام ولا يتعدى 60 عام.

كما أشترطت أيضاً شركة التيسير للتمويل أن يكون المواطن السعودي المستفيد من التمويل لديه دخل شهري يبدأ من 3800 ريال سعودي.

كذلك أشترطت شركة التيسير أن يكون العملاء المقيمين المستفيدين من طلب التمويل لديهم دخل شهري لا يقل عن 6000 ريال سعودي

أشترطت شركة التيسير أن يكون الحد الأدنى لدخل المتقاعدين الراغبين في طلب التمويل لا يقل عن 7000 ريال سعودي.

أشترطت شركة التيسير مدة خدمة المواطن السعودي لا تقل عن ثلاثة أشهر للعاملين بالقطاع الحكومي وستة أشهر للعاملين بالقطاع الخاص.

كما أشترطت شركة التيسير للتمويل مدة خدمة العملاء الغير سعوديين لا تقل عن عام كامل.

طريقة طلب التمويل الفوري من شركة التيسير

من أهم ما يميز التمويل الشخصي عبر شركة التيسير للتمويل هو أتاحت التقديم لطلب التمويل عبر الإنترنت فيستطيع الراغبين في الإستفادة من التمويل الشخصي طلب التمويل بعد الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة التيسير ثم الدخول إلى طلب التمويل وملئ نموذج الحصول على التمويل بالبيانات المطلوبة كما يحصل العميل المتقدم على الموافقة السريعة والايداع الفوري خلال 24 ساعة بعد التأكد من توافر الشروط والأحكام.

مزايا التمويل الفوري لدى شركة التيسير

التمويل الشخصي السريع من شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية يحصل العميل المتقدم على العديد من المزايا وهي كما يلي

تمويل شركة التيسير متاح بهامش ربح تنافسي وثابت طوال فترة التمويل.

كما يتميز أيضاً تمويل شركة التيسير بأنه لا يتطلب تحويل للراتب الشهري.

كذلك يتميز تمويل شركة التيسير بأنه متاح بدون كفيل.

يستطيع كل من المواطن والمقيم الحصول على تمويل شركة التيسير.

يتميز تمويل شركة التيسير بالإيداع السريع لمبلغ التمويل خلال 24 ساعة فقط.

التمويل الشخصي من شركة التيسير يمكن تقسيط سداده شهرياً حتى 60 شهر.

التمويل الشخصي من شركة التيسير للتمويل متاح السداد المبكر طوال فترة التمويل.

يمكن التقديم على طلب التمويل من خلال الإنترنت عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة التيسير.

حاسبة التمويل الشخصي لدى شركة التيسير