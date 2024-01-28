انت الأن تتابع خبر كيفية تسجيل طالب الجامعة كمستفيد مستقل في حساب المواطن.. خدمة المستفيدين ترد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كيفية تسجيل طالب جامعة في حساب المواطن، قامت اللجنة المسؤولة عن حساب المواطن بالسماح للطلبة الجامعيين بالاستقلال ع ذويهم للحصول على الدعم ولكن مع شروط معينة حيث استفسرت طالبة جامعية عن كيفية تسجيلها كمستفيد مستقل في حساب المواطن وأجابها حساب خدمة المستفيدين ونحن هنا في مقالتنا سنخبرك الإجابة مع الطريقة فتابعونا.

كيفية تسجيل طالب جامعة في حساب المواطن

بعد استفسار طالبة جامعية عن إمكانية التسجيل لحالها جاء الرد من حساب المواطن خدمة المستفيدين انه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع الإلزام بإرفاق مستندات تثبت استقلالية المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن أن تزور حسابك ” ملف المستفيد – المرفقات”. وسنلخصها لكم في تلك المقالة ومن شروط حصول الطالب على دعم حساب المواطن:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

كذلك يكون من بين 18 حتى 24 سنة (مع وضع إثباتات التحاقه بإحدى الجامعات).

إرفاق الوثائق التي تثبت استقلالية الطالب (سكن الجامعة، عقد إيجار الشقة).

كذلك يجب أن يكون مقيم دائم في السعودية ولا يقيم بالخارج أكثر من ثلاثة أشهر.

يجب أن يكون في دور الإيواء الحكومية أو الخاصة أو مسجل في السجن.

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