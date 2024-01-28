انت الأن تتابع خبر النيابة العامة تقرر إحالة 3 مواطنين و3 وافدين للمحكمة وتوجه لهم هذه التهمة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت النيابة العامة السعودية، قرارًا عاجلًا يقضي بإحالة 3 مواطنين و3 وافدين للمحكمة بتهمة الغش التجاري، وذلك بعدما أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لثلاثة مواطنين وثلاثة وافدين بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري في هذه الواقعة، والتأكد من خلال الأدلة والتحقيقات التي تم إجرائها، محذرة جميع المواطنين والمقيمين من ممارسة مثل هذا الفعل.

قرار جديد من النيابة العامة

ووفقًا لما ذكره بيان النيابة العامة السعودية، فقد كشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمين بالغش في المنتجات التجارية، وذلك بعد قيامهم بعرض منتجات غذائية للمستهلكين منتهية الصلاحية وغير سارية، ومن ثم القيام بعرض أجهزة كهربائية مخالفة للمواصفات والمقاييس المعتمدة، وبناءً عليه تم إصدار قرار إحالتهم إلى المحكمة المختصة.

وطالبت النيابة العامة المحكمة المختلفة ،

، بتوقيع العقوبات المقررة بحقهم طبقًا لنظام مكافحة الغش التجاري، مشددة على الحماية العدلية للمنتجات التجارية، وحمايتها من سلوكيات الغش الآثمة، وأن من يمارس أي سلوك ينطوي على الغش التجاري، سيكون عرضة للمساءلة الجزائية.

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه النيابة إصدار التوجيهات والتنبيهات الهامة لجميع المواطنين والمقيمين في كافة أنحاء المملكة عبر صفحتها الرسمية على منصة إكس، بجانب الرد على الاستفسارات والتساؤلات التي ترد إليها.