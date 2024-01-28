انت الأن تتابع خبر وزارة المالية استعلام عن اضرار السيول 2024 بالخطوات.. رابط الاستفسار عن التعويضات المالية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة المالية استعلام عن اضرار السيول 2024 بالخطوات إلكترونيًا وهي الخدمة الإلكترونية المتاحة من قبل المسؤولين في وزارة المالية لمراجعي الإدارة العامة للمصروفات، وذلك من أجل الاستعلام عن طلبات التسجيل المتعلقة بالتعويض، أو المساعدات المالية المقدمة من الحكومة السعودية لأجل الأضرار الناتجة عن السيول والفيضانات.

مواطني المملكة العربية السعودية يتساءلون عن الخطوات الخاصة بالاستعلام عن المساعدات، والتعويضات المالية عن أضرار السيول والفيضانات، ووزارة المالية توضح خطوات الاستعلام على النحو التالي:

في البداية الذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة المالية من هنا مباشرةً.

من أعلى الصفحة الرئيسية اضغط على خيار الخدمات الإلكترونية.

ثم اضغط على خدمات أفراد.

قم بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بك.

ثم إدخال تاريخ الميلاد.

وتحديد السنة الذي تم تقديم الطلب فيه.

انتظر بضعة ثواني وتظهر أمامك كافة التفاصيل المتعلقة بطلب التعويضات أو المساعدات المالية.

استفسارات وزارة الخزانة عن أضرار الفيضانات

صرحت وزارة المالية عن ضرورة تنفيذ عدد من الخطوات من أجل الاستفسار عن طلب أضرار الفيضانات، وذلك على النحو التالي:

أولًا قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي من هنا مباشرةً.

من الصفحة الرئيسية لوزارة الخزانة اضغط على خيار الخدمات الإلكترونية.

ثم اختر الخدمات الفردية.

قم بتحديد خدمة الاستعلام عن محاسبي النفقات العامة.

ثم دون رقم التعريف القومي الخاص بك.

إدخال تاريخ الميلاد.

حدد السنة التي تم فيها تقديم الطلب.

بعد ثواني تظهر أمامك كافة التفاصيل الخاصة حول طلب المطالبة بالضرر الراغب في الاستعلام عنه.

رابط وزارة المالية استعلام عن اضرار السيول