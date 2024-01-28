انت الأن تتابع خبر عاجل صدور نتائج اهلية حساب المواطن للدورة 75 لشهر فبراير.. استعلم الآن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الآن الجهات المختصة نتائج اهلية حساب المواطن وسنتطرق لتوضيح كيفية الاستعلام عنها، حيث تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في توضيح كل ما يتعلق ببرنامج حساب المواطن الذي يُقدم الدعم بشكل شهري لمن تتوافر لديهم شروط الاستحقاق، واليوم سنتطرق لتوضيح المزيد.

نتائج اهلية حساب المواطن

أعلنت اليوم الجهات المسؤولة نتائج أهلية حساب المواطن للدورة 75 لشهر فبراير القادم، ولكي تتمكن من الاستعلام عن الأهلية لابد من اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي وهي:

قم بالذهاب إلى رابط بوابة حساب المواطن بشكل مباشر.

انقر على خانة تسجيل الدخول واكتب بياناتك بدقة كاملة.

اضغط على أيقونة الاستعلام عن نتائج الأهلية.

ستظهر لك كافة التفاصيل التي تتعلق بالأهلية.

صدرت نتائج الأهلية للدورة 75 (شهر فبراير 2024)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:https://t.co/bEbxEIocz6 pic.twitter.com/XIlnM22K7b

غير مستحق بسبب تجاوز الحد المانع؟

ظهرت هذه الرسالة للكثير من مستفيدي حساب المواطن مما دفعهم للبحث حول ما تُشير إليه، حيث أنها تُشير إلى أنه لم تُصدر مبالغ شهر فبراير حتى هذه اللحظة وفي حال كنت مستحق للدعم ستحصل عليه يوم الصرف المُقرر الموافق 11 فبراير ولكي تتمكن من معرفة قيمة استحقاقك لابد من اتباع الآتي:

انتقل إلى رابط حساب المواطن بشكل مباشر.

اضغط على تسجيل الدخول ثم اكتب البيانات.

اضغط على خانة احسب وستظهر لك كافة التفاصيل.

ظهور رسالة غير مؤهل ما السبب؟

في حال ظهور رسالة غير مؤهل هذا يُعني أنه يجب عليك القيام بتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك عقب القيام بتحديث البيانات طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يوم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

موعد صرف حساب المواطن لشهر فبراير