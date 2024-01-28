انت الأن تتابع خبر وقف رحلات العمرة شهر فبراير 2024 .. قرار حاسم من الحكومة قبل لحظات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة السياحة والآثار والمركز الإعلامي بمجلس الوزراء، بما يتردد خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأحد الموافق 28 يناير الجاري، بشأن وقف رحلات العمرة شهر فبراير 2024، وذلك من قبل شركات السياحة المنتشرة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

وظهرت العديد من الأقاويل على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا في الأيام الماضية التي تتحدث حول وقف رحلات العمرة لشهر فبراير المقبل بعد توجيه من شركات السياحة نتيجة الأزمة الدولارية التي تشهدها مصر في الفترة الحالية.

وقف رحلات العمرة شهر فبراير 2024

وأكدت وزارة السياحة والمركز الإعلامي بمجلس الوزراء، في بيان ثنائي نشرته على الصحفة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، أنه لا صحة مطلقاً لما تردد حول وقف رحلات العمرة شهر فبراير 2024، مشيرة أن ما ينشر في هذا الأمر وهو مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.

وأضافت السياحة في البيان الثنائي استمرار شركات السياحة في تنظيم رحلات العمرة بشكل طبيعي وفقاً للمواعيد المقررة دون توقف، مع القيام بدورها في تقديم خدماتها للمواطنين الراغبين في أداء العمرة