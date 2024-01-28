انت الأن تتابع خبر شروط الحصول على تأشيرة العمرة لعام 1445هـ.. الجوازات السعودية توضح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قدّمت وزارة الخارجية السعودية رابطًا للاستعلام عن تأشيرة العمرة برقم الجواز لعام 1445، وقامت الوزارة بشرح الطريقة البسيطة للقيام بذلك عبر منصة التأشيرات الإلكترونية، وتعتبر هذه المنصة وسيلة ميسرة تسهل الحصول على الخدمات، وتوفير الوقت والجهد للمواطنين، كما يُمكن الوصول إلى هذه الخدمة واستخدامها عبر الهواتف المحمولة بزيارة رابط المنصة، وإدخال البيانات الضرورية للقيام بالاستعلام.

يجب أن تكون الصورة الشخصية للمتقدم واضحة وحديثة، ويجب أن تكون الخلفية بيضاء للحصول على التأشيرة.

يجب أن تحتوي صفحات جواز السفر على صفحتين فارغتين دون أي بيانات مكتوبة.

يجب تقديم نسخ مصورة من جميع أوراق جواز السفر.

يجب أن تكون الأختام في أوراق جواز السفر واضحة ومقروءة.

يجب أن يكون جواز السفر صالحًا لمدة لا تقل عن 6 أشهر قبل دخول المملكة العربية السعودية.

كيفية استخراج تأشير عمرة من أبشر

لاستخراج تأشيرة جديدة عبر منصة أبشر، يُمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

اختر خدمات التأشيرات من بين الخدمات الإلكترونية المتاحة.

أدخل جميع البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة.

اضغط على زر “إصدار تأشيرة خروج وعودة”.

قم بدفع الرسوم المطلوبة لاستكمال الطلب.

بعد اتمام هذه الخطوات، سيتم مراجعة الطلب ومعالجته من قبل الجهات المختصة.

لا تنسى التحقق من جميع البيانات والمستندات المطلوبة قبل تقديم الطلب؛ لتسهيل عملية الحصول على التأشيرة بنجاح.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة العمرة برقم الجواز

للاستعلام عن تأشيرة العمرة برقم الجواز لعام 1445، يتعين اتباع الخطوات التالية على منصة التأشيرات الإلكترونية: