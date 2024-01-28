اصدار شهادة امتثال المباني عبر وزارة الشؤون البلدية والقروية 1445

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رياض - احمد صلاح - أصبح يمكن اصدار شهادة امتثال المباني عبر وزارة الشؤون البلدية والقروية بشكل إلكتروني وبشكل سريع في إتمام الإجراءات، حيث أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية أتاحت الخدمة من خلال موقعها الإلكتروني تسهيلاً على المواطنين، ولكن يوجد بعض الشروط المهمة التي حددتها ليتم اصدار شهادة امتثال المباني عبر وزارة الشؤون البلدية والقروية، لذلك من خلال مقالنا اليوم سوف نتعرف على الخطوات والشروط.

اصدار شهادة امتثال المباني

تتيح وزارة البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية إمكانية إصدار شهادة امتثال المباني عبر وزارة الشؤون البلدية والقروية بشكل إلكتروني، تسهيلاً على المواطنين جميع الإجراءات، اتبع الخدمات التالية لإتمام الخدمة:

الدخول بشكل مباشر إلى منصة بلدي الإلكترونية.

يتم تسجيل الدخول إلى المنصة بحاسب الشخص المستعلم.

من خلال تبويب الخدمات الإلكترونية يتم اختيار خدمة إصدار شهادة امتثال للمباني.

في هذه الخطوة يدخل الشخص المتقدم جميع البيانات الخاصة بتصاريح الرخصة، كذلك شهادة الأشغال، وأيضًا صك الملكية.

ثم يتم ملء النموذج الخاص بالخدمة والذي يحتوي على جميع البيانات اللازمة في طلب إصدار شهادة الامتثال.

وفي هذه الخطوة طرق يتم استلام الموافقة على جميع عناصر التقييم لإصدار شهادة الامتثال.

وهنا يقوم الشخص مالك المبنى بتقديم تقرير فنيين قبل مكتب هندسي، بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون معتمد ويفيد بأن المبنى الخاص به يلبي كافة متطلبات شهادة الامتثال.

في حال لم يقوم مالك المبنى بتقديم التقرير، يتوجب عليه القيام بتعيين موعد لزيارة الميدانية.

وبعد أن تقوم البلدية أو الإدارة بالموافقة على الطلب، سوف يتم إصدار شهادة امتثال المباني للمبنى القائم.

‏شروط إصدار شهادة امتثال المباني

اصدار شهادة امتثال المباني عبر وزارة الشؤون البلدية والقروية تتم هذه الخدمة وفقًا لبعض الشروط والضوابط والقواعد الضرورية التي حددتها الوزارة، كما يجب الالتهام كافة هذه الشروط المقدمة، وهي كالتالي: