رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعى المطور برقم الهوية 1445 في المملكة

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رياض - احمد صلاح - رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعى المطور، من اهم الأمور التي يتم البحث عنها في هذه الأيام بالمملكة العربية السعودية، خصوصا مع اقتراب الصرف لكل المستفيدين من المواطنين السعوديين، ويعتبر الضمان المطور احد برامج الدعم التي تقدمها الحكومة لكل الأسر والافراد من أصحاب الدخل المحدود، حيث تسعى المملكة دائما إلى الوقوف بجانب هذه الفئة من المواطنين بتقديم الدعم المالي لهم لمساعدتهم على حياة كريمه، ومن خلال هذه المقالة سنتعرف على تفاصيل الاستعلام عن الضمان المطور بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها في الراغبين على التقديم.

رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعى المطور

اعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيه وهى المسؤولة عن ايداع الضمان الاجتماعى المطور لكل المستفيدين عن طريقة الاستعلام عن اهلية الضمان الاجتماعى المطور بالتفاصيل، وأيضا تعتبر من اهم الوزارات فى الحكومة السعودية، أيضا قدمت رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعى المطور والذي من خلاله يمكن معرفة كل الأخبار الخاصة بالبرنامج من موعد صرف الضمان المطور إلى كافة التفاصيل الأخري، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على كيفية الاستعلام والشروط.

خطوات الاستعلام عن الضمان المطور

أولا تقوم بالدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية الالكترونى.

بعدها تقوم بتسجيل الدخول من خلال كتابة الاسم وكلمة المرور.

بعد ذلك تقوم بكتابة رقم الهوية و الهاتف وتاريخ الميلاد.

قم بالضغط على موافق لكافة الشروط والأحكام.

اضغط على رمز التحقق وبعد ذلك اضغط على انأ لست روبوت.

اضغط على تسجيل دخول.

سوف يرسل إليك رمز التفعيل على الهاتف ثم قم بعد ذلك بإدخاله في الخانة المخصصة له.

اضغط على تحقق.

قم بالتوجه للضغط على التحقق من الأهلية.

تأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح ودقيق.

قم بالضغط على استعلام.

شروط التسجيل فى الضمان المطور

أولا ان يكون الشخص حامل للجنسيه السعودية.

ثانيا يجب أن يكون الشخص مقيمًا دائمًا على أراضي المملكة العربية السعودية.

أن يكون المواطن سعوديا الأصل.

يجب ألا يقيم مقدم الطلب في ملجأ حكومي.

أن يكون المتقدم لا يمتلك أصول قيمة مثل العقارات والشركات.

يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري لمقدم الطلب الحد الأقصى للمبلغ.

استعلام نتائج اهلية الضمان المطور