مجلس الجامعة السعودية الإلكترونية يعقد جلسته الثالثة للعام الجامعي 1445هـ

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أحمد جودة - القاهرة - عقد مجلس الجامعة السعودية الإلكترونية اليوم، جلسته الثالثة للعام الجامعي 1445هـ برئاسة رئيس الجامعة الدكتور محمد بن يحيى مرضي، بحضور أمين مجلس شؤون الجامعات الدكتور بسام بن عبدالله البسام، وأعضاء المجلس.

وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ حيالها عددًا من القرارات، شملت مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بسير العملية التعليمية بالجامعة، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون أعضاء هيئة التدريس ومبتعثي الجامعة، كما وافق المجلس على تشكيل عدد من اللجان الدائمة بالجامعة المتعلقة بالدراسات العليا والبحث العلمي.