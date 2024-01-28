نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "وقاء" يكشف على أكثر من 2000 خيل في موسم سباق جدة الشتوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعمل فرق الصحة الحيوانية بفرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع نادي الفروسية بميدان الملك خالد بمحافظة الطائف، على تطبيق الأمن الحيوي ومتابعة الوضع الصحي، وتنفيذ أعمال الوقاية والمكافحة من مخاطر الأمراض الوبائية والمعدية، وذلك في إطار المحافظة على صحة وسلامة الخيول المشاركة في موسم سباق جدة الشتوي، الذي سيقام على ميدان الملك خالد للفروسية بمحافظة الطائف.

وأوضح مدير فرع مركز وقاء بالمنطقة الدكتور غالب الصاعدي، أن الفرق المتخصصة في وحدة المركز بمحافظة الطائف أجرت الكشف الظاهري على أكثر من 2000 خيل داخل النادي وخارجه للتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية والمعدية والمشتركة بين الحيوان والإنسان.

وأكد أن الفرق أنهت منذ وقت مبكر جاهزيتها لتطبيق جميع التدابير الصحية والإجراءات الوقائية لمباشرة الحالات المصابة بالأمراض الوبائية لا سمح الله، مشيرًا إلى استمرارية أعمال التوعية والتثقيف التي يستهدف بها المختصون بالصحة الحيوانية ملاك الخيل لإرشادهم بالممارسات الصحيحة بما يعزز صحة الخيل ضد مخاطر الأمراض الوبائية والمعدية.

وأفاد الدكتور الصاعدي أن الصحة الحيوانية قامت بتكثيف عمليات الاستقصاء والرش الأرضي والتقييم الحشري قبل الرش وبعده، حيث أسهمت في معالجة 54 موقعًا بمحافظة الطائف شكلت بؤرًا لتكاثر نواقل الأمراض وبمساحات بلغت 135740 مترًا مربعًا سعيًا للحد من انتشار الأمراض وتعزيز مستويات الصحة العامة بالتزامن مع موسم السباق.