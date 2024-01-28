نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يؤكد حرص السعودية على تعزيز التجارة وتقوية العلاقات مع مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، حرص المملكة ومصر على تعزيز التبادل التجاري وتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وقال الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري اليوم الأحد، إنه في المجال الاقتصادي والتجاري تم استعراض أهمية استقرار ونمو الاقتصاد السعودي والمصري والتكامل بينهما، وتم التأكيد على حرص المملكة لاستمرار التنسيق والتعاون في تسهيل كافة الإجراءات والمعوقات الاستثمارية؛ بهدف تعزيز التعاون التجارية وتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان: "وتمت مناقشة مجمل القضايا الإجمالية، ونتطلع دائما لاستمرار التنسيق والتعاون مع جمهورية مصر العربية في كافة المجالات، بما يحقق تطلعات البلدين.

وأشاد وزير الخارجية السعودي، بمستوى العلاقات السعودية المصرية في ظل توجيهات قيادتي البلدين، مؤكدا تطلع المملكة لتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، مبينا أن هذا الاجتماع الدوري يأتي لمواصلة التنسيق والتشاور بما يسهم في تعزيز الامن والاستقرار الإقليمي والدولي وبما يرقى لطموحات قيادتي البلدين، حيث تم بحث عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ولدى البلدين سياسات واضحة تشجع الحلول السلمية وتعزز العمل المشترك لإحلال السلم والامن والاستقرار في المنطقة والعالم.

ونوه، بأنه تم أيضا بحث الوضع في فلسطين والتأكيد على الأولويات المشتركة بالوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والضرورية بما يمهد الطريق لحل سياسي عادل ومستدام على أساس حل الدولتين.

وشدد وزير الخارجية السعودي، على أن المجتمع الدولي أمام خيار، هل يريد أن يكون للقانون الدولي قيمة، وهل يريد للسلام مكان؛ إذًا لا بد أن يكون هناك تحرك دولي واحد تجاه الأزمة في غزة.

والتقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية جمهورية مصر العربية، سامح شكري، قبيل اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية على مستوى وزيري الخارجية.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الأخوة الراسخة والتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وعقب ذلك ترأّس وزير الخارجية ووزير خارجية جمهورية مصر العربية اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي على المستوى الوزاري بين البلدين، حيث بحثا خلاله تكثيف آليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وسبل تعزيز التنسيق المشترك تجاه القضايا التي تهم البلدين الشقيقين وتخدم مصالحهما المشتركة، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة.

وحضر الاجتماع التشاوري سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، أسامة بن أحمد نقلي، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية، سعود الساطي، ومساعد مدير عام مكتب الوزير، وليد السماعيل.